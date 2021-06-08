موعد مباراة الارجنتين وكولومبيا في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة (الجولة 8)

تعرف على موعد مباراة الارجنتين وكولومبيا في تصفيات كأس العالم 2022، لحساب الجولة 8 في مجموعة أمريكا الجنوبية، والمقرر إقامتها على ملعب ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز بمدينة بارانكويلا الكولومبية.

تنطلق مباراة الارجنتين وكولومبيا صباح يوم الاربعاء 9 يونيو 2021، بتوقيت منطقة الشرق الأوسط، في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت مصر، 2:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت جرينيتش.

وتنقل قناة بي إن سبورتس القطرية HD1 بريميم مباراة الارجنتين وكولومبيا بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي. كما ستنقل المقابلة على قناة سبورت كلوب 1 الصربية، وسبورت كلوب 1 السولوفينية، وقناة بين سبورت الفرنسية.

ويحتل رفاق ليونيل ميسي المركز الثاني في تصفيات أمريكا اللاتينية برصيد 11 نقطة من ثلاث انتصارات على الاكوادور وبوليفيا وبيرو، وتعادلان أمام باراجواي وتشيلي بنفس النتيجة 1/1.

وتُعد مباراة الارجنتين وكولومبيا هذا الأسبوع، البروفة الأخيرة لكلا الفريقين قبل خوضهما غمار منافسات بطولة كوبا أميركا 2020 المؤجلة لمدة سنة بسبب تداعات فيروس كورونا.

ويبدأ المنتخب الارجنتيني رحلته البحث عن أول لقاء في كوبا أميركا منذ عام 1993، يوم 14 يونيو 2021 بلقاء تشيلي، وبعد أربعة أيام فقط سيلاقي التانجو منتخب السيليستي الأوروجوياني ضمن الجولة الثانية، على أن يختتم منتخب أسطورة كرة القدم “مارادونا” دور المجموعات بلقاء باراجواي يوم 21 يونيو.

وشهدت آخر مواجهة بين الارجنتين وكولومبيا، يوم 16 يونيو 2019، في الجولة الأولى من مجموعات كوبا أميركا، خسارة راقصي التانجو بهدفين دون رد سجلهما لاعب كلوب أمريكا المكسيكي روجر مارتينيز ونجم أتالانتا الايطالي دوفان زاباتا.

وفي آخر خمس مباريات بين الفريقين، استطاع المنتخب الارجنتيني تحقيق الفوز في 3 مباريات مقابل فوز وحيد لكولومبيا وتعادل من دون أهداف في لقاء خلال سبتمبر 2018.