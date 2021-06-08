تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة المغرب وغانا فى تحضيرات تصفيات كأس العالم 2022 فى قطر، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021.

يستقبل منتخب المغرب نظيره الغاني على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله فى أول مباراة له خلال فترة التوقف استعداداً لمنافسات تصفيات كأس العالم 2022 فى قطر.

ومن المقرر ان يخوض المنتخب المغربي مباراة ودية آخري أمام منتخب بوركينا فاسو يوم السبت المقبل، قبل ان يستهل مشواره فى تصفيات مونديال 2022 بمواجهة منتخب السودان يوم 4-9-2021.

ويتواجد منتخب أسود الأطلس ضمن المجموعة الثامنة فى تصفيات أفريقيا المؤهلة الى كأس العالم 2022 الى جانب منتخبات (غينيا – السودان – غينيا بيساو).

على الجانب الآخر يقع منتخب غانا ضمن المجموعة السابعة فى تصفيات مونديال 2022، والتي تضم منتخبات (أثيوبيا – جنوب أفريقيا – زيمبابوي).

تاريخ مواجهات المغرب وغانا

ألتقي منتخب المغرب بنظيره الغاني من قبل فى 14 مواجهة، حقق أسود الأطلس الفوز فى 6 مباريات، بينما فاز البلاك ستارز فى 3 مباربات، وتعادل البلدين فى 5 مباريات.

وكان آخر لقاء جمع منتخب المغرب ومنتخب غانا فى كأس الأمم الأفريقية 2008 فى دور المجموعات، وانتهي اللقاء بفوز المنتخب المغربي بنتيجة 2-صفر.

موعد مباراة المغرب وغانا فى تحضيرات تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة المغرب وغانا اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021 فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم السنغالي “ديوف أدالبير”.

وتنقل مباراة المغرب وغانا الودية على قناة تمازيغت المغربية بصوت المعلق الرياضي “محمد فضلاوي، وتنقل ايضاً على القناة المغربية الرياضية بصوت المعلق الرياضي “هشام فرج”، وعلى القناة الأولي المغربية RTM بصوت المعلق الرياضي “عبد الحق الشراط”.