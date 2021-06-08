ِشاهد فيديو اهداف مباراة المانيا ولاتفيا فى تحصيرات يورو 2020 “الماكينات تضرب بسباعية”

شاهد فيديو اهداف مباراة المانيا ولاتفيا فى تحصيرات يورو 2020، ضمن مباريات يوم الاثنين 7 يونيو 2021، والتي استضافها ملعب إسبريت آرينا بمدينة دوسلدورف الألمانية.

ضرب المنتخب الألماني ضيفه اللاتفي بسباعية مقابل هدف، في مباراة دولية ودية استعدادا لكأس أمم أوروبا 2020، وأصبح “مانويل نوير” أول حارس ألماني يصل لمئة مباراة دولية.

وأنهى المنتخب الألماني الشوط الأول متقدما 5 / صفر، حيث سجل روبن جوسينز الهدف الأول في الدقيقة 19 قبل أن يضيف إلكاي جوندوجان الهدف الثاني في الدقيقة 21، ثم عزز توماس مولر تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 39 سجل روبرتس أوزلس لاعب لاتفيا هدف منتخب ألمانيا الرابع بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يختتم سيرج جنابري أهداف الشوط الأول بالهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

وفي الدقيقة 50 نجح تيمو فيرنر في تسجيل الهدف السادس للمنتخب الألماني، قبل أن يسجل أليكسيس سافيليفس هدف لاتفيا الوحيد في الدقيقة 75، ثم اختتم ليروي ساني مهرجان الأهداف بالهدف السابع في الدقيقة 76.

المباراة الدولية الـ100 لمانويل نوير

وشهدت المباراة تكريم يواخيم لوف ولاعبو المنتخب الألماني، للحارس الدولي المخضرم مانويل نوير بمناسبة خوضه المباراة رقم 100 مع منتخب ألمانيا.

ووقف لوف مدرب المنتخب الألماني وباقي لاعبي المنتخب الألماني في ممر شرفي تكريما لنوير مع تصفيق حوالي ألف مشجع حضروا المباراة وسط إجراءات احترازية مشددة نتيجة استمرار أزمة جائحة كورونا.

ويعتبر اللاعب الدولي السابق لوثار ماتيوس هو أكثر اللاعبين مشاركة بقميص الماكينات الألمانية برصيد 150 مباراة دولية.

ويستهل المنتخب الألماني مشواره في بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بمواجهة فرنسا يوم 15 من الشهر الجاري في المجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخبي البرتغال والمجر.

ومع بداية المباراة بدا واضحا فارق الإمكانيات بين المنتخبين، حيث تألق كاي هافيرتز لاعب تشيلسي المتوج حديثا بدوري أبطال أوروبا مع فريقه، وصنع الهدف الأول لروبن جوسينز في الدقيقة 19، بعد تمريرات متبادلة بين اللاعبين، لتنتهي بتسديدة من جوسينز في الشباك.

ولم ينتظر هافيرتز وقتا طويلا ليصنع الهدف الثاني لزميله جوندوجان، بعدما مرر الكرة له من الجهة اليمنى، ليضعها الأخير في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

وبدا مانويل نوير حارس مرمى المنتخب الألماني، والذي كان يحتفل بمشاركته رقم 100 مع منتخب ألمانيا، في ارتياح كبير، خاصة مع ندرة الهجمات التي قام بها المنتخب اللاتفي.

ونجح جوسينز في صناعة الهدف الثالث في المباراة لزميله توماس مولر في الدقيقة 27، قبل أن يخدع هافيرتز لاعب لاتفيا أوزلس ويجبره على تسجيل هدف بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 39.

وتلقى جنابري تمريرة رائعة من المدافع ماتس هوملز، ليضع الكرة في الشباك مسجلا الهدف الخامس، لينتهي الشوط الأول بتقدم ألمانيا على لاتفيا 5 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، لم ينتظر المنتخب الألماني سوى خمس دقائق فقط، ليسجل بطل أوروبا الأخر تيمو فيرنر الهدف السادس، بعدما تلقى كرة عرضية من الجهة اليمنى من زميله جوشوا كيميتش ليحولها بتجاه مرمى لاتفيا بنجاح.

ورغم التفوق الألماني الكاسح، إلا أن منتخب لاتفيا نجح في تسجيل هدف عن طريق سافيليفس ، الذي سدد كرة مفاجئة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس مانويل نوير في الدقيقة 75.

وبعد ذلك بدقيقة واحدة نجح ليروي ساني في تسجيل الهدف السابع، بعدما تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله توماس مولر، ليضع الكرة بنجاح في شباك لاتفيا.

شاهد فيديو اهداف مباراة المانيا ولاتفيا فى تحصيرات يورو 2020