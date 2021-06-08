صفقات باريس سان جيرمان | دوناروما صفقة الخليفي القادمة بـ “المجان”

توصلت إدارة باريس سان جيرمان بقيادة “ناصر الخليفي” لاتفاق مبدئي مع الحارس الدولي الإيطالي “جيانلويجي دوناروما” للانضمام لصفوف النادي الباريسي خلال الميركاتو الصيفي 2021 بعقد طويل الأمد.

ويأتي اتفاق باريس مع دوناروما بعد 48 ساعة فقط من تمكن إدارة النادي من إقناع متوسط الميدان الدولي الهولندي “جيني فينالدوم” بالانضمام لصفوف الفريق بالمجان عقب انتهاء عقده مع ليفربول.

وانتهى عقده جيانلويجي دوناروما مع ميلان في الميركاتو الصيفي الحالي بعد مسيرة طويلة امتدت لنحو 6 أعوام منذ تصعيده للفريق الأول عام 2015.

وارتبط الحارس صاحب الـ 22 عامًا بأكثر من ناد جديد على مدار الثلاث سنوات الماضية مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وبرشلونة وريال مدريد، إلا أن إدارة ميلان كانت تقنعه في كل مرة بالبقاء.

ورغم تمكن ميلان من العودة لمنافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الايطالي خلف انتر ميلان بموسم 2021/2020، إلا أن ذلك لم يُشجع جيانلويجي دوناروما على تمديد عقده واتخاذ قرار الرحيل إما إلى برشلونة أو باريس سان جيرمان.

لكن يبدو أن باريس استطاع حسم المسألة على حساب برشلونة، بفضل ميزة الراتب السنوي التي أغرى بها كذلك جيني فينالدوم.

وقال الصحفي الايطالي الشهير “فابريزيو رومانو” إن باريس سان جيرمان بصدد اتمام تعاقده مع جيانلويجي دوناروما خلال الأيام القليلة القادمة من الميركاتو الصيفي 2021 بعدما اتخذ الحارس قرار لا رجعة فيه بترك فريق طفولته “ميلان”.

وحافظ جيانلويجي دوناروما على نظافة شباك ميلان في 14 مباراة بمنافسات الدوري الايطالي الموسم الماضي، بالاضافة إلى مباراة واحدة في الدوري الأوروبي من 11 مباراة، ومباراة واحدة في كأس إيطاليا أمام تورينو، و8 مباريات دولية على مدار عامي 2020 و2021.