شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يهاجم فرجاني ساسي: «لازم يمشى من الزمالك» .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيطر ملف رحيل اللاعب التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك والمنتخب التونسي، عن ناديه المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية عقب نهاية عقده خلال الموسم الجاري، على العديد من المستويات سواء البرامج الرياضة أو التوك شو.
وأبدى عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، رأيه في رحيل فرجاني ساسي عن نادي الزمالك خلال الفترة الحالية. وقال: «فرجاني ساسي لازم يمشي، لما تيجي تبص في الشيت بتاع فرجاني مش هتلاقي حاجة عظيمة فيه».
كان خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، أعلن منذ يومين، توقيع التونسي فرجاني ساسي نجم القلعة البيضاء، على عقود انتقاله إلى الريان القطري منذ 5 أشهر كاملة. وقال الغندور عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، إن ساسي وقع للريان في رحلة قطعها إلى تركيا، وزار خلالها مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار إلى جالطة سراي التركي.
وأوضح خالد الغندور أن التونسي فرجاني ساسي كان إضافة قوية للزمالك، كما أن الفريق الأبيض كان إضافة قوية للاعب وأهم محطة في مسيرته. وأضاف: «ساسي سبق أن هدد بفسخ عقده مع الزمالك بسبب أزمة مستحقاته، وما أعلمه بأن هناك شخصية مصرية تؤكد للاعب أن الزمالك يعاني من عدم الاستقرار الإداري وتشجعه على مغادرة القلعة البيضاء».
تابع: «ساسي أصبح يلعب بعض المباريات بأقل مجهود ويخشى الإصابات، كما أن مطالبه المالية مبالغ فيها، والزمالك يحتاج سداد 3 ملايين يورو سنويا كراتب للاعب وهو أمر تعجيزي، والفريق يستطيع ضم لاعبين آخرين بأقل من نصف المبلغ».