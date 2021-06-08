شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يهاجم فرجاني ساسي: «لازم يمشى من الزمالك» .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيطر ملف رحيل اللاعب التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك والمنتخب التونسي، عن ناديه المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية عقب نهاية عقده خلال الموسم الجاري، على العديد من المستويات سواء البرامج الرياضة أو التوك شو.

وأبدى عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، رأيه في رحيل فرجاني ساسي عن نادي الزمالك خلال الفترة الحالية. وقال: «فرجاني ساسي لازم يمشي، لما تيجي تبص في الشيت بتاع فرجاني مش هتلاقي حاجة عظيمة فيه».