شكرا لقرائتكم خبر عن «خناقة بالكراسي» بين لاعبي الزرقا والمريخ في دوري المظاليم .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مباراة الزرقا والمريخ، اشتباكات عنيفة بين لاعبي الفريقين عقب لقائهما الذي أقيم على أرض ملعب رأس البر ضمن منافسات دوري المظاليم.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك فيديو يوثق الواقعة بين الفريقين عقب انتهاء اللقاء، وجاء خلال الفيديو اشتباكات بين الطرفين بالكراسي الزرقاء، وظهرت مجموعة آخرى تحاول تهدئة الموقف حتى لايشتعل أكثر من ذلك.

وقال خالد الغندور الذي عرض الفيديو عبر برنامجه على قناة ناديه، أن السبب في اشتعال الأزمة أحد جماهير الفريقين الذي وجه سبابا لمنافسه، الأمر الذي جعلت الأجواء تشتعتل وتصل لما يشبه خناقات الشوارع.