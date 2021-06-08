شكرا لقرائتكم خبر عن السولية يرفض الاحتراف ويتمسك بالأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث تامر النحاس، وكيل اللاعبين، عن موقف عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مسألة تجديد اللاعب مع القلعة الحمراء بعد نهاية تعاقده .

وقال النحاس في تصريحات تليفزيونية: «لا يوجد خلاف بين النادي الأهلي وعمرو السولية حول موقف التجديد خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك رغبة متبادلة بين الطرفين حول موقف التجديد بشكل رسمي، كما أن اللاعب يريد الإستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل».

واختتم النحاس: «مروان محسن لاعب جيد ولديه إمكانيات مميزة ولكن ينقصه تسجيل الأهداف مع الأهلي، كما أن اللاعب لديه العديد من العروض المميزة من مختلف أندية الدوري المصري، ويفاضل بين أحدهم للإنتقال إليه الموسم المقبل وخوض تجربة جديدة وتحدِ جديد لإستعادة مستواه المعهود».