شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي القيعي يهاجم وكيل عمرو السولية بعد تصريحات «احتراف الخليج» .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه عدلي القيعي عتابا ولوما لوكيل أعمال نجم وسط الأهلي عمرو السولية، تامر النحاس، على ما صدر منه منذ يومين، أن موكله يريد الاحتراف الخارجي في دوريات الخليج خلال الفترة المقبلة لتحقيق الاستفادة المالية بأكبر قدر خلال سنواته الأخيرة داخل المستطيل الأخضر.

قال القيعي: «أنا مندهش جدا من توقيت تصريحات تامر النحاس وكيل اللاعبين عن توقيت التجديد للسولية، ثم خرج بعد ذلك ليلطف من حديثه، لكن هذا ليس وقت فتح هذه الموضوعات حتى وإن كانت وجهة نظر شخصية».

أضاف خلال تصريحاته المتلفزة لقناة ناديه مساء أمس:: «يبدو أن عمرو السولية عاتبه على ما حدث، لذلك خرج بتصريحات جديدة ليبرر ما قاله. إذا كان هناك مشاورة بينه وبين اللاعب فهذا الأمر يكون في الغرف المغلقة، لكن تصدير هذا الأمر عبر الإعلام يسبب شرخا بين اللاعب والجماهير. التفاوض لا يكون على الهواء إذا كان لوكيل اللاعبين دور في التجديد أو غيرها من التفاصيل».

وتابع: «الحديث عن رحيل بعض لاعبي الأهلي وطرح الاستفتاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يأتي بالتزامن مع ظواهر معينة، فرجاني راحل، لذلك لابد أن يكون أمامه زخما في الجهة المقابلة، كنت أتمنى أن يستمر ساسي مع الزمالك ولا يرحل».

قال: «تصدير المشاكل لدى المنافس يكون أوقات كثيرة بصورة خادعة، مثلما يتردد عن وجود تذمر لدى بعض لاعبي الترجي، قبل صدام نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والحقيقة عكس ذلك من أجل تنويم وإلهاء لاعبينا».