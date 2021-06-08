شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج يتلقى عرضا بقيمة 76 مليونا و440 ألف جنيه للرحيل .. والأهلي يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أليو ديانج لاعب النادي الأهلي المصري والمنتخب المالي، تنهال عليه العروض خلال الفترة الحالية خاصة بعد ظهوره بمستوى رائع مع فريقه المصري في مباريات الدوري المصري أو البطولة الأفريقية الحالية والسابقة.

ووفقا لما كشفه تقرير تركي لصحيفة فوتو ماك، فنجم الأهلي، دخل الأهلي دائرة اهتمام فريق جالاتا سراي التركى وفريقي ليل ورين الفرنسيين، مقابل 800 ألف يورو على سبيل الإعارة مع تفعيل بند الشراء حال نجاح اللاعب المالي مقابل 4 ملايين يورو.

وعلق النادي الأهلي على هذه العروض الخاصة باللاعب المالي أليو ديانج. وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عروض احتراف أليو ديانج لاعب الأهلي حتى الآن غير رسمية. أضاف توفيق في تصريحات صحيفة: حال وصول عرضا رسميا للاعب المالي، سيتم الكشف عنه وفقا لسياسة ومنظومة النادي الأهلي المتبعة.

وانتقل ديانج إلى الأهلي قادمًا من مولودية الجزائر، في انتقالات 2019 الصيفية، مقابل 1.1 مليون يورو، بعقد حتى يونيو 2026، ومنذ انتقاله ارتفعت قيمته التسوقية إلى 4 ملايين يورو.

لمشاهدة عرض الاحتراف للاعب المالي من جالاتا سراي ورين اضغط هنا