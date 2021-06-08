شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد والزمالك مع الجزيرة بنصف نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دورى السوبر لكرة السلة، والتي يشارك بها فرق الأهلى والزمالك والاتحاد السكندرى والجزيرة، حيث تقام المباريات بصالة برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يلتقى اليوم فريق سلة الأهلى مع نظيره الاتحاد في الجولة الثانية من منافسات best of 5، حيث أسفرت الجولة الثانية عن فوز الفريق السكندرى بنتيجة 71/58 ، وبفارق13 نقطة ، عن الفريق الأحمر.

بينما يلتقى الزمالك مع الجزيرة في المباراة الأولى من مباريات best of 5 ، والتي تم تأجيلها الى اليوم بسبب مشاركة الفريق الأبيض في البطولة الأفريقية، والتي أقيمت برواندا وتوج بها لأول مرة تحت إشراف الـ nba

وتشهد مباريات الدور نصف النهائي تطبيق تقنية الفيديو، لأول مرة في تاريخ السلة المصرية، حيث تتواجد الأجهزة في صالتى برج العرب، وحسن مصطفى، والتي تستضيف الدور النهائي من البطولة.