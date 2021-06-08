شكرا لقرائتكم خبر عن «غريب» يشترط موافقة ليفربول لمشاركة «مو» فى الأوليمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى، بقيادة شوقى غريب، المدير الفنى، الرد النهائى لنادى ليفربول الإنجليزى بشأن الموافقة الرسمية على مشاركة محمد صلاح، نجم الكرة المصرية المحترف بنادى الريدز، فى فريق أوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠، واشترط شوقى غريب الموافقة الرسمية لكافة اللاعبين المحترفين الذين سيشاركون مع المنتخب الأوليمبى خلال الأوليمبياد، وبينهم مصطفى محمد، المحترف بنادى جلاطة سراى التركى، وعمر مرموش، المحترف بنادى فولفسبرج الألمانى، وذلك إخلاء مسؤولية المنتخب الأوليمبى تجاه أندية اللاعبين المحترفين، وقال مصدر مسؤول داخل الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى- رفض ذكر اسمه- إن شوقى غريب لن يعلن انضمام محمد صلاح إلى المنتخب الأوليمبى قبل الحصول على الموافقة الرسمية من ناديه على مشاركته فى البطولة حتى لا يتحمل مسؤولية اختياره دون موافقة النادى الإنجليزى، وقال مصدر مسؤول لـ«المصرى اليوم»: الجهاز الفنى يتمسك بتواجد محمد صلاح وأرسل خطابا رسميا إلى ليفربول الإنجليزى للتأكيد على رغبة النادى فى وجود اللاعب، لكن مسؤولى الريدز لم يحسموا القرار النهائى حتى إقامة المعسكر الأخير للمنتخب، وشدد المصدر على أن «مو» يرغب فى المشاركة مع الفريق، لكنه ينتظر هو الآخر موافقة الريدز الرسمية.

يأتى هذا قى الوقت سادت فيه حالة من الغموض بشأن موقف محمد الشناوى من المشاركة فى البطولة من عدمها، بعدما تردد خلال الساعات الأخيرة عن تأجيل مواجهة العودة بين الأهلى والترجى التونسى فى نصف نهائى دورى الأبطال إلى موعد لاحق غير المحدد رسميا يوم 26 يونيو الجارى، فضلا عن تأجيل موعد نهائى دورى الأبطال المحدد بشكل مبدئى يوم 17 يوليو فى حالة تأهل الأحمر إلى المباراة النهائية، الأمر الذى يؤدى لصعوبة سفر حارس الأهلى مع المنتخب الأوليمبى ووضعه فى القائمة النهائية التى سترسل فى أول يوليو قبل السفر إلى الأوليمبياد.