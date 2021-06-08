شكرا لقرائتكم خبر عن «تسويق اللاعبين» يثير أزمة فى الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجه لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى أزمة فى تسويق اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار من جانب الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى لعدم فاعليتهم مع الفريق وبهدف إيجاد أماكن فى قائمة الفريق لإضافة الصفقات الجديدة المزمع التعاقد معها خلال الفترة المقبلة لضخ دماء جديدة لصفوف الأهلى، وتكمن الأزمة فى تسويق الأجانب الثلاثة أليو بادجى الذى أنهى إعارته فى الدورى التركى، ووالتر بواليا الذى فشل فى تقديم شهادة اعتماده مع الفريق منذ انضمامه للفريق، وجونيور أجايى الذى دخل قائمة المرشحين للرحيل، فضلًا عن العناصر الأخرى من المحليين مروان محسن الذى خرج من حسابات موسيمانى، وحسين الشحات بسبب تذبذب مستواه فى الآونة الأخيرة وتم اتخاذ قرار بإعارته لأحد أندية الخليج، وموافقة اللاعب على تلك الخطوة أملا فى تحسن مستواه مع التجربة الجديدة، على أن تكون له فرصة أخرى فى العودة للقلعة الحمراء مستقبلا، فيما تم إبلاغ محمود كهربا بحصوله على فرصة أخيرة حتى نهاية الموسم الجارى، وفى حال عدم إثبات وجوده سيدخل قائمة المرشحين للرحيل على سبيل الإعارة.

ووفقًا لمصدر داخل النادى، فإن محمود الخطيب، رئيس النادى، سيعقد جلسة مع لجنة التعاقدات وبحضور أعضاء لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة أزمة تسويق اللاعبين قبل فوات الأوان، خاصة أن أجايى متبقٍ له نصف موسم، وفى حال عدم تسويقه سيكون بإمكانه الرحيل دون أن يحصل الأهلى على أى مقابل، أو التجديد له مع استمرار عملية تسويقه.

واعتذر «الخطيب» عن عدم رئاسة بعثة الأهلى التى ستطير إلى تونس، منتصف يونيو الجارى، لمواجهة الترجى يوم 19 من الشهر نفسه، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وذلك بداعى شعوره بالإجهاد بسبب كثرة السفريات الأخيرة التى ترأس خلالها بعثة الأهلى فى قطر للمشاركة فى مونديال الأندية، وكذلك رحلة جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز فى دور الثمانية للبطولة الإفريقية، وبعدها السفر إلى قطر لمواجهة نهضة بركان فى كأس السوبر الإفريقى، وبعدها توجه إلى الإمارات قبل أن يعود مؤخرًا للقاهرة، وفضّل «الخطيب» التواجد فى النادى، خلال الفترة المقبلة، لحل الملفات المعلقة التى تخص النادى والفريق.

على صعيد متصل، يواصل الجهاز الفنى للأهلى تحضيراته لمواجهة الترجى وحصل موسيمانى على 5 تسجيلات للفريق التونسى لمشاهدتها والتعرف على مواطن القوة والضعف فى المنافس لوضع الخطة المناسبة للمباراة، وينتظر أن يعقد المدير الفنى جلسة مع اللاعبين قبل بدء المران المقرر، الخميس المقبل، بعد انتهاء الراحة السلبية التى منحها للفريق بسبب ضغط المباريات وخوفًا من الإصابات قبل السفر إلى تونس، وذلك لشرح خطة الفترة المقبلة وبرنامج الإعداد لمواجهتى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى، يلتقى فريق سلة الأهلى مع الاتحاد السكندرى، مساء اليوم الثلاثاء، فى ثانى مواجهات الفريقين فى قبل نهائى بطولة دورى السوبر.

كان زعيم الثغر قد حقق الفوز على الأهلى بنتيجة (71/58)، فى أولى مباريات الدور والتى جمعت بينهما، مساء الأحد الماضى، فى صالة برج العرب الجديدة.

وتُعد المباراة هى الأولى للبرتغالى ماريو بالما، المدير الفنى للأهلى، والذى تولى تدريب الفريق خلفًا لأشرف توفيق الذى وجه النادى الشكر له عقب خسارته بطولة كأس مصر. وتقام المنافسات على طريقة Best of 5، ومن المقرر أن تجمع المواجهات المتبقية بينهما أيام 8 و10 و12 من الشهر الجارى، وفى حال وصول الفريقين لمباراة خامسة سوف تقام يوم 14 من الشهر الجارى أيضًا.