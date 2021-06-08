شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الأدور يرشح ثلاثي الكبار للمنتخب الأولمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق الأدور، الناقد الرياضي، إنه يتمنى انضمام الثلاثي محمد الشناوي، ومحمود حمدي الونش، ومحمد صلاح لمنتخبنا الأولمبي المشارك في أولمبياد طوكيو.

وأضاف طارق الأدور، في تصريحات تليفزيونية، أن فرص مشاركة محمد صلاح، في أولمبياد طوكيو ضعيفة، خاصة وأن مشاركته بالبطولة لن يمنعه الراحة الكافية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأكد: «الأهلي عانى من ضغط المباريات هذا الموسم، ولكنني رافضا تماما لتأجيل المباريات سواء للأهلي أو للزمالك، حتى ينتهي الدوري في موعده خاصة وأنه موسم استثنائي».