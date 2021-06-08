شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة العالم للخماسى الحديث للكبار فى مصر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021 وبطولة العالم لليزر -رن ، خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجارى، والتي تقام منافساتها بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي .

ويشارك في البطولة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من 45 دولة هى "الأرجنتين، النمسا، بيلاروسيا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بلغاريا، ‏كندا، شيلي، أفغانستان، الصين، التشيك، أستونيا، فنلندا، ‏جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، جواتيمالا، المجر، أيرلندا‏، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، كرجستان، لبنان، لاتفيا‏، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، موناكو، بولندا، روسيا، ‏جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أمريكا، ‏أوزباكستان بالإضافة إلى الدولة المنظمة مصر.‏

وتعد البطولة هي الأهم فى مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الالعاب الاولمبية- طوكيو2021.