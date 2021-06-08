شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنصف: تعييني مديرًا للكرة يعود بالفائدة على وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادي دجلة ومدير الكرة بالفريق، إن فريقه سيخوض مباراة ودية أمام طلائع الجيش الأربعاء وسيخوض ودية أخرى الخميس.

وأضاف محمد عبدالمنصف، في تصريحات تليفزيونية، أن وادي دجلة لم يفقد الأمل في البقاء بالدوري الممتاز، وسيكافح حتى اللحظة الأخيرة.

وأوضح محمد عبدالمنصف بأنه سيضع لائحة جديدة، من أجل تشجيع لاعبي الفريق على بذل أقصى ما لديهم في المباريات المقبلة.

وتابع: «تعييني مدير للكرة يمنحني صلاحيات أكبر بشكل يعود بالفائدة على نادي وادي دجلة».