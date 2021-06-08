شكرا لقرائتكم خبر عن البطاقة المؤقتة "الحل السحرى" لرحيل فرجانى ساسى عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اتحاد الكرة، عن أن فرجانى ساسى لاعب الزمالك فى حالة رحيله عن القلعة البيضاء بنهاية شهر يونيو الجارى، من حق ناديه الجديد استخراج بطاقة مؤقتة له عن طريق الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

تابع مسؤولو الجبلاية، أن اتحاد الكرة لا يمكنه إرسال البطاقة الدولية لفرجانى ساسى لناديه الجديد إلا أثناء فترة القيد والتى لم تتحدد حتى الأن، لذا فى حالة توقيع اللاعب لأى ناد وانتقاله له سيتم استخراج بطاقة مؤقتة له ويشارك بها مع النادى الجديد لحين ارساله بطاقته من الزمالك.

وتسود حالة من الغموض حول مصير فرجانى ساسى مع الزمالك، حيث لم يجدد اللاعب تعاقده مع الفريق حتى الأن، فى الوقت الذى تتردد فيه أنباء عن توقيعه لأحد الأندية القطرية ولكن لم تتأكد هذه الأنباء حتى الأن.

وتستفسر لجنة إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول، عن البدلاء الذين حددهم لتدخل الإدارة فى مفاوضات معهم لتعويض رحيل الدولى التونسى فرجانى ساسى، خاصة بعدما أشارت تقارير تونسية إلى أن اللاعب أنهى اتفاقه مع نادى الريان القطرى.

وترغب إدارة الزمالك فى تحديد العناصر التى يرغب كارتيرون فى التعاقد معها، خاصة فى منطقة منتصف الملعب لتعويض رحيل ساسى، من أجل الدخول فى مفاوضات مبكرة مع اللاعبين وأنديتهم والعمل على حسم تلك الصفقات سريعًَا.

وكشفت تقارير صحفية تونسية أن فرجانى ساسى توصل لاتفاق مع إدارة نادى الريان القطرى تمهيدا للانتقال لصفوفه بداية من الموسم الجديد، وينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك بنهاية الشهر الجارى، وحتى الآن لم يوقع اللاعب على العقد الجديد، وبالتالى يحق له الرحيل فور انتهاء الموسم.