شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة: اقتراب تجديد استعارة عمر السعيد من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو نادي الجونة من التوصل لاتفاق نهائي مع نظرائهم في الزمالك على استعارة عمر السعيد، لاعب الفريق الساحلي المعار من صفوف القلعة البيضاء، لمدة موسم إضافي، بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب مع الجونة منذ إعارته منتصف الموسم الجاري.

وقال مصدر في نادي الجونة، إن المفاوضات بين ناديه ونادي الزمالك وصلت مراحل متقدمة لتجديد إعارة عمر السعيد، بعدما تمسك الفريق الأبيض بعدم بيع اللاعب نهائيا، تمهيدا لعودته مرة أخرى لصفوف القلعة البيضاء.

وانتقل عمر السعيد إلى فريق الجونة قادما من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وظهر اللاعب بشكل جيد خلال مباريات الفريق الساحلى في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث شارك في 12 مباراة، تمكن من إحراز 6 أهداف.

وتواصل مسئولو فريق الجونة مع اللاعب عمر السعيد؛ لمعرفة موقفه من استكمال مشواره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، والتي رحب بها، وطالبهم بالتفاوض مع مسئولي الزمالك.

ويلاقى فريق الجونة نظيره وادي دجلة يوم 22 من الشهر الجاري في الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.