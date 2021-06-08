شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: الزمالك لا يملك بديل فرجاني ساسي.. ومن حقه يطلب اللى عايزه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برر طارق يحيى، المدير الفني لقطاعات الناشئين بنادي الزمالك، مغالاة فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأبيض، في طلباته المادية ورفضه التجديد، قائلا: "أنا كنت ألعب في فريق واحد مع كوارشي، نجم الزمالك، في التسعينات، وكنت أتقاضى 300 جنيه، وكوارشي كان يتقاضى 1500 جنيه".

وأضاف يحيي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "الإدارة الحالية للزمالك لم تجلس حتى الآن مع اللاعب فرجاني ساسي؛ لأنهم حين أتوا لم يكن هو موجود، وفي الوقت الحالي لا يوجد بديل بنفس قدرات فرجاني ساسي وصعب تعويضه".

وتابع المدير الفني لقطاعات الناشئين بنادي الزمالك: "من الممكن أن تجد بديلا لفرجاني ساسي في الموسم المقبل، بما أن التجديد أصبح مطلبا جماهيريا فيجب الجلوس معه والتفاوض معه".

واستطرد: "ساسي يعتبر لاعبا محترفا أجنبيا ياخد اللي يطبله، ومن حق النادي يوافق أو يرفض، وعقلية لاعبي الزمالك ليست بهذه "التفاهة" أن يغضبوا من مطالب ساسي، وما سيحصل عليه لن يؤثر على باقي اللاعبين".

واختتم يحيي: "هو ينفع يتساوى كريستيانو وصلاح بأي لاعب آخر مثلا؟ هناك مستويات مختلفة بين اللاعبين، ولن تحدث فتنة داخل غرفة ملابس الزمالك بسبب التجديد لساسي، ومن وجهة نظري الشخصية لا يحق لزملاء ساسي في الفريق أن يغضبوا بسبب مطالبه المالية من أجل التجديد، وكل التقدير له سواء بقي مع الزمالك أو قرر الرحيل".