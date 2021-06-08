شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يوجه رسالة من جماهير الزمالك لـ«ساسي»: «نريدك معنا وننتظر قرارك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الإعلامي الرياضي خالد الغندور رسالة مؤثرة للاعب الفريق التونسي فرجاني ساسي، مؤكدًا فتح ملف التجديد مع المغربي أشرف بن شرقي بعد العودة من معسكر منتخب بلاده.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية الزمالك، مساء أمس الاثنين: «فرجاني ساسي لاعب كبير جدًا، أريد أن أبعث له برسالة الجماهير ورسالتي أنا أيضًا».

وأضاف خالد الغندور : «جمهور الزمالك يقول لساسي نحن نحبك جدًا ونحترمك، ونقدر أنك لمدة 7 أو 9 أشهر لم تتقاض راتبك ولم تشكو النادي الزمالك مثل لاعبين آخرين».

وتابع قائلا: «كان يمكن جدًا أن يضطر ساسي بقيمته الكبيرة لفسخ تعاقده لأنه لم يحصل على راتبه، وأن ينتقل لنادي آخر، لكن كانت هناك علاقة حب وود بينه وبين الزمالك».

وواصل: «صعب جدًا تعويض ساسي كلاعب، وصعب أيضًا أن نرى نصف ملعب الزمالك بدونه، وأيًا كانت وجهته سواء ذهب إلى قطر أو الإمارات أو أي نادي، فهذا قراره ونحترمه».

وتوجه لساسي قائلا: «إذا استطاعت اللجنة الحالية المكلفة بإدارة الزمالك الوصول إلى اتفاق لتجديد التعاقد معك، سيكون هذا سببًا في وجود فرحة عارمة لدى جمهور الزمالك، ومن المؤكد أنك ستخرج من الباب الكبير في النهاية، فرجاني ساسي ليس مصريًا أو زمالكاوي، ولكنه محب للزمالك ولم يبخل بجهد أو عرق خلال تواجده».

وأردف قائلا: «ننتظر قرارك الأخير، وكل ما يقال بشأن توقيع فرجاني ساسي نفاه وكيله، وقال إن اللاعب لم يوقع لأي نادي آخر»، موضحًا: «أحترم ساسي جدًا وأتمنى له كل التوفيق، سواء بقى في النادي أو لا، فرجاني قيمة كبيرة جدًا وسيفتقدها الزمالك لو رحل، وقد تكون الإغراءات المادية كبيرة أمامه».

واستكمل: «الزمالك لن يأكل عليك حقك، والمستحقات المتأخرة مضمونة، سواء رحلت أو بقيت، أعلم أنه ليس شخصية مادية، ولكن كل شخص يبحث عن مستقبله».

وختم قائلا: «أتوقع حال استمرار ساسي في الزمالك أن يكون له مستقبلًا كبيرًا، وقد يكون أول مدير كرة تونسي في الزمالك بعد اعتزاله، ورغم كل شيء ما زال الأمل موجودًا في استمراره».