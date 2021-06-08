كأس أوروبا: هامشيك ... الحجر الأساس لسلوفاكيا

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براتيسلافا : في كل مرة تتأهل سلوفاكيا إلى بطولة دولية كبرى، يكون هدّافها التاريخي ماريك هامشيك متواجداً بتسريحة شعر الموهوك المميزة، ولن تشكل نهائيات كأس أوروبا 2020 أي استثناء.

لاعب خط الوسط الذي أمضى معظم مسيرته الاحترافية مع فريق نابولي الايطالي، خاض غمار نهائيات كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2016، وسيكون حاضراً في البطولة القارية المؤجلة التي تنطلق الجمعة.

خاض مباراته الدولية الأولى في العام 2007 عندما كان في سن التاسعة عشرة، وأثبت نفسه منذ حينها كأحد أعمدة المنتخب الوطني.

حاز هامشيك (33 عامًا) على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في سلوفاكيا ثماني مرات وهو أكثر اللاعبين تمثيلاً لبلاده في التاريخ مع 126 مشاركة دولية والهداف التاريخي مع 26 هدفاً.

مونديال 2010

خاض المباريات الأربع جميعها في مونديال 2010 في جنوب إفريقيا، في أول مشاركة لسلوفاكيا في بطولة كبرى بعد نيلها الاستقلال عام 1993 إثر انفصالها عن تشيكوسلوفاكيا.

بلغت سلوفاكيا الدور ثمن النهائي في جنوب إفريقيا بعد الفوز الصادم 3 2 على إيطاليا في دور المجموعات الذي أعاد حامل اللقب حينها إلى دياره.

في يورو 2016، لعب هامشيك المباريات الثلاث في دور المجموعات وسجل هدفاً مساهماً في تأهل بلاده كأحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث قبل أن تخرج من الدور ثمن النهائي ضد ألمانيا (3 صفر).

بدأ مسيرته الاحترافية في سلوفان براتيسلافا عام 2002 قبل أن ينتقل إلى بريشيا الإيطالي في 2004 ومنه إلى نابولي بعد ثلاثة أعوام.

أمضى 12 عاماً في جنوب إيطاليا حتى 2019 وفاز بلقب الكأس المحلية مرتين وسجل 121 هدفاً محطماً الرقم القياسي لأسطورة الفريق الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

إلا أن البلجيكي دريس مرتنس زميله السابق في الفريق، بات العام الماضي أفضل هدّاف في تاريخ النادي، لكنه يحظى بتقدير هائل من المشجعين بعد أن كان عنصراً أساسياً في فريقٍ أمتع الجماهير بكرة قدم جميلة وقاتل للفوز بلقب الدوري. (حل نابولي وصيفاً ثلاث مرات في فترة تواجد هامشيك).

لقب الدوري

واعتبر "المحارب" إنه "افتقدتُ فقط للإنجاز الأكبر، وهو لقب الدوري. لسوء الحظ، احتلينا المركز الثاني مرتين أو ثلاث مرات".

كان هامشيك قريباً من الانتقال إلى يوفنتوس، على خطى قدوته التشيكي بافيل ندفيد، لكنه غير رأيه. قال ندفيد ذات مرة "أحب أن أتعاقد معه. إنه يحب كرة القدم، ويمكنه التسديد بكلتا قدميه، ويمكنني أن أرى نفسي عندما أشاهده وهو يتعامل مع مواقف مختلفة".

عوضًا عن ذلك، التحق هامشيك بداليان برو الصيني في شباط/فبراير 2019 قبل أن يعود إلى أوروبا في وقت سابق من هذا العام، حيث لم يكن من المقرر استئناف الدوري الصيني قبل أواخر نيسان/أبريل بسبب جائحة فيروس كورونا.