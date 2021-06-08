ألمانيا تكتسح لاتفيا 7-1 في اختبارها الأخير قبل نهائيات كأس أوروبا

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دوسلدورف (ألمانيا) : أنهى المنتخب الألماني استعداده لنهائيات كأس أوروبا 2020 المؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس كورونا والتي تنطلق الاسبوع الحالي، بأفضل طريقة ممكنة بعد اكتساحه ضيفه اللاتفي 7 1 في دوسلدورف.

وحصل "مانشافت" أمام حوالي ألف مشاهد سُمح لهم بحضور اللقاء، على جرعة معنويات قبل 8 أيام من مباراته الأولى في النهائيات القارية أمام فرنسا بطلة العالم 2018 في ميونيخ، حيث وضعته القرعة في "مجموعة الموت" إلى جانب البرتغال حاملة اللقب والمجر.

وسجلت ألمانيا أمام المنتخب المتواضع المصنف 138 عالمياً، خمسة أهداف في الشوط الأوّل تناوب عليها كل من روبن غوسنس (19) وإيلكاي غوندوغان (21) وتوماس مولر (27) مسجلاً هدفه الدولي الأوّل منذ 3 أعوام، والحارس اللاتفي روبرت أوزولس عن طريق الخطأ في مرماه بعد تمريرة عرضية من كاي هافيرتس (39) وسيرج غنابري (45).

وأضاف رجال المدرب يواكيم لوف الذي سيتخلى عن منصبه مع اسدال الستار على النهائيات ليحل بدلاً منه مدرب بايرن ميونيخ السابق هانزي فليك، في الشوط الثاني هدفين بفضل تيمو فيرنر (50) ولوروا سانيه (76).

وقال مولر تعقيباً على الفوز "النتيجة ليست الأهم، بل الاسلوب"، مضيفاً "رأينا مباراة مقنعة، ولكننا ندرك أن فرنسا من مستوى مغاير كلياً للاتفيا، وهذا أمر واضح".

ونال الحارس مانويل نوير (35 عاماً) استقبالاً حاراً من قبل رفاقه قبل صافرة البداية بعدما بات أوّل حارس ألماني يدافع عن عرين "مانشافات" في 100 مباراة دولية.

غير أن نوير فشل في الحفاظ على شباكه نظيفة بعدما نجح اليكسيس سافيلييف في تسجيل هدف الشرف في الدقيقة 75 بعدما استفاد من هفوة دفاعية.

وأقيمت مباريات ودية عدة، بينها لأوكرانيا المشاركة في النهائيات القارية ضمن المجموعة الثالثة الى جانب النمسا ومقدونيا الشمالية وهولندا، حيث فازت على ضيفتها قبرص برباعية نظيفة سجلها أندري يارمولنكو هدفين (37 من ركلة جزاء و65) واولكسندر زينشينكو (45 من ركلة جزاء) ورومان ياريمتشيوك (59).