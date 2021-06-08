رولان غاروس: ديوكوفيتش ونادال إلى ربع النهائي وغوف تقصي جابر

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باريس: بلغ الاسباني رافايل نادال حامل اللقب والصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً الدور ربع النهائي لبطولة رولان غاروس في كرة المضرب للمرة الـ 15 في مسيرتيهما، بعد فوز الأوّل بسهولة بثلاث مجموعات على الإيطالي يانيك سينر، فيما عانى الثاني أمام إيطالي آخر لورنتسو موزيتي ليقلب تأخره بمجموعتين ويعادل النتيجة قبل أن يستفيد من انسحاب منافسه في المجموعة الخامسة الحاسمة بسبب الاصابة الاثنين.

في المباراة الأولى، حافظ نادال المصنف ثالثاً عالمياً على حظوظه بانتزاع لقبه الـ 14 على ملاعب رولان غاروس ورفع عدد انتصاراته في غراند سلام إلى 21 لقباً للإنفراد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه مع السويسري روجيه فيدرر المنسحب من البطولة (20 لكل منهما).

وتغلب "الماتادور" الاسباني الذي احتفل ببلوغه 35 عاماً الاسبوع الماضي، على الشاب الإيطالي ابن الـ 19 عاماً من دون خسارة أي مجموعة بنتيجة 7 5 و6 3 و6 صفر في ساعتين و17 دقيقة.

قال نادال الذي بلغ ربع النهائي للمرة الـ 44 في غراند سلام "بدأت بشكل جيد ولكني اعتمدت اللعب الدفاعي قليلاً. منحته فرصة التقدم في الملعب ولعب أفضل ضرباته. هذا خطأ".

"لعبت بمستوى رائع"

وتابع "كسرت ارساله مجدداً عندما كانت النتيجة 5 4 في المجموعة الأولى وتبدلت المباراة. لعبت بمستوى رائع".

ولم يقلق سينر راحة نادال حيث ارتكب 40 خطأ مباشراً، فبعدما كسر الاسباني ارساله في بداية المجموعة الأولى فرض الإيطالي سطوته وتقدم 5 3 لكنه تراجع وتخلى عن فرصة الفوز بعدما ارتكب 4 أخطاء خلال ارساله للكرة.

ورفع نادال من مستواه ليخرج منافسه من أجواء اللقاء ففاز في 8 أشواط متتالية مرتين، من دون اي مقاومة تذكر من سينر.

وفاز نادال أمام سينر بمباراته الـ 104 في رولان غاروس مقابل هزيمتين فقط منذ أن وطأت قدماه الملاعب الترابية الفرنسية في عام 2005، كما عزز سلسلته من الانتصارات المتتالية في المجموعات إلى 35 في باريس.

وضرب نادال موعداً لمقعد في نصف النهائي مع الأرجنتيني دييغو شفارتسمان المصنف عاشراً الذي بلغ الدور ربع النهائي للمرة الثالثة بعد فوزه على الألماني يان لينارد شتروف 6 4 و7 5.

"لم أكن قادراً على ضرب الكرة"

وفي المباراة الثانية، قلب الصربي ديوكوفيتش تأخره بمجموعتين أمام الإيطالي الشاب موزيتي وبلغ ربع النهائي للمرة الخامسة عشرة.

وتابع الصربي مشواره حيث يأمل في أن يصبح أول لاعب منذ أكثر من 50 سنة يحرز الالقاب الاربعة الكبرى أكثر من مرة، متخطياً التحدي الكبير الذي أظهره موزيتي في أول مجموعتين قبل أن ينسحب مصاباً.

وتقدم المراهق الإيطالي، المصنف 76 عالمياً، 7 6 (9 7) و7 6 (7 2)، ليضع ديوكوفيتش أمام خطر الاقصاء في أبكر مرحلة في باريس منذ 12 سنة.

لكن "نولي" عادل بمجموعتين 6 1 و6 صفر، قبل أن ينسحب موزيتي عندما كان متخلفاً صفر 4 في المجموعة الخامسة الحاسمة لآلام في معدته.

قال الصربي "كنت عصبياً في بداية المباراة أكثر من تأخري بمجموعتين"، مضيفاً "لم أكن قادراً على ضرب الكرة وارتكبت الكثير من الأخطاء المباشرة. ولكن بعد خسارتي للمجموعة الثانية طلبت وقتا مستقطعاً وغادرت الملعب وعندما عدت تحولت إلى لاعب آخر".

وعن عودته إلى أجواء المباراة، قال "ديوكو": "بدءاً من المجموعة الثالثة لم أعد ارتكب الكثير من الأخطاء ولعبت كما كان يفترض أن ألعب في بداية المباراة. وعندما شاهدت انه بدأ يعاني في المجموعة الرابعة، حصلت على الحافز المطلوب".

ويطارد ديوكوفيتش، المتوج عام 2016 في باريس، لقبه التاسع عشر في البطولات الكبرى.

فاز في 53 كرة من آخر 61 نقطة في المباراة، ليبلغ ربع النهائي للمرة الـ49 في البطولات الأربع الكبرى.

غوف الأصغر منذ 2006

ولدى السيدات، اصبحت الأميركية كوكو غوف (17 عاماً ومصنفة 25) أصغر لاعبة تبلغ ربع نهائي بطولة كبرى منذ 2006، بفوزها على التونسية أنس جابر السادسة والعشرين 6 3، 6 1.

بلغت برفقة التشيكية باربورا كرايتشيكوفا المصنفة 33 عالميًا الدور ربع النهائي من إحدى بطولات الغراند سلام للمرة الاولى في مسيرتها.

وكان هذا الفوز الثالث للاميركية على جابر في رابع مواجهة بينهما، حيث حصدت التونسية فوزها الوحيد في ربع نهائي دورة تشارلستون الاميركية في وقت سابق هذا العام.

وفشلت جابر في تكرار إنجاز بطولة استراليا المفتوحة مطلع العام 2020 عندما اصبحت أول لاعبة عربية تبلغ الدور ربع النهائي من إحدى بطولات الغراند سلام، قبل أن تخسر أمام الاميركية صوفيا كينن التي مضت وحققت اللقب.

وقالت جابر "من غير السهل خسارة مباراة بهذه الطريقة، لعبَت جيدًا ولم تسمح لي بأن اجد ايقاعي"، مضيفة "سأطوي الصفحة لأن هناك بطولة ويمبدلون ....اعتقد اننا على المسار الصحيح، اتعلم كل يوم وآمل ان اصل الى ما أريده في الوقت المناسب".

وردًا على سؤال وكالة فرانس برس بشأن تمثيل تونس في أولمبياد طوكيو الذي ينطلق في 23 تموز/يوليو، قالت جابر "أسير خطوة بخطوة وهناك موسم الملاعب العشبية قبل الاولمبياد ولكن بالطبع سأذهب"، واضافت مبتسمة "لقد حضّرت الزي والعلم التونسي وأنا متحمسة لتمثيل بلادي وأتطلع لذلك".

وتابعت "أعتقد انني سأخوض دورة قبل التوجه الى طوكيو".

وأصبحت غوف عن 17 عامًا و86 يومًا أصغر لاعبة تبلغ ربع نهائي غراند سلام منذ التشيكية نيكول فايديسوفا في فرنسا ايضًا عام 2006 عن 17 عامًا و44 يومًا، وأصغر أميركية في هذا الدور في باريس منذ جنيفر كابرياتي عام 1993.

وقالت غوف المتوجة بلقب رولان غاروس في فئة الناشئات عام 2018 "انا سعيدة لاني وصلت الى اول ربع نهائي في الغراند سلام. لعبت جيدًا اليوم".

وتابعت الاميركية التي أحرزت في دورة بارما الايطالية قبل وصولها الى باريس ثاني القاب مسيرتها الاحترافية بعد لينتس 2019، والاول على الملاعب الترابية "بارما منحتني الثقة على التراب، كان اول القابي على التراب وتعلمت كيف اتعامل مع الضغط في النقاط المهمة".

وتلتقي غوف مع كرايتشيكوفا التي بلغت بدورها الدور بع النهائي لإحدى بطولات الغراند للمرة الاولى في منافسات الفردي، بعد فوزها على وصيفة العام 2018 الاميركية سلون ستيفنز (59) 6 2، 6 صفر.

وبعد أن حققت أول القاب مسيرتها الاحترافية في ستراسبورغ قبل وصولها الى باريس، أحرزت كرايتشيكوفا اليوم امام حاملة لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2017، انتصارها التاسع تواليًا.

وقالت كرايتشيكوفا (25 عامًا) "سلوان بطلة رائعة، أتذكر عندما كنت أشاهدها عندما فازت منذ سنوات في غراند سلام وكنت اتوقع ان تكون مباراة صعبة، حتى لو ان النتيجة لا تدل على ذلك".

وتابعت "أنا سعيدة جدًا لاني لعبت جيدًا واستمتعت بالمباراة، من الرائع دائمًا اللعب هنا وأتطلع للمباراة المقبلة".

وسبق لكرايتشيكوفا ان أحرزت في العام 2018 لقب رولان غاروس في فئة الزوجي مع مواطتنها كاتيرينا سينياكوفا.

وتواصل خروج المصنفات مع اقصاء الأميركية صوفيا كينن المصنفة رابعة أمام اليونانية ماريا ساكاري 1 6 و3 6، لتبلغ الأخيرة ربع النهائي لأول مرة.

وتلتقي المصنفة 18 الفائزة بين البولندية إيغا شفيونتيك حاملة اللقب أو الاوكرانية اليافعة مارتا كوستيوك.

قالت ساكاري بعد اقصائها بطلة أستراليا 2020 "لا أجد الكلمات. أحب باريس. أعيش أفضل لحظاتي ولا أريد الرحيل قريباً".