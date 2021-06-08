هل يستغل موسيماني التوقف الدولي للمرة الثالثة في العبور لنهائي أفريقيا؟

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القاهرة - سامية سيد - يسعى الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، لاستغلال فترة التوقف الدولي الحالي؛ لتجهيز الفريق لعبور عقبة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وطلب موسيمانى، من لاعبيه خلال فترة الإجازة ضرورة مشاهدة مباريات الترجي التونسي ومراقبة أداء لاعبيه ضمن المقاطع التي منحها لهم محللو الأداء بالفريق؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف لبطل تونس.

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة الترجى التونسى يوم 19 يونيو الجارى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى تونس على استاد رادس، على أن تقام مباراة العودة يوم 26 يونيو الجارى بالقاهرة فى إياب نصف نهائى البطولة الأفريقية.

واستغل موسيماني، فترات الراحة خلال فترة التوقف الدولي في مناسبتين خلال الفترة الماضية مع النادي الأهلي، بعدما حظي الأهلي بـ21 يوما قبل نهاية الموسم الرياضي الماضي 2019-20، ليتمكن من الفوز بلقبي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.

وفى المرة الثانية، حسم الأهلي ترشحه إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، مُستغلا التوقف الدولي لشهر مارس الماضي.

فهل يستغل موسيماني هذا التوقف الثالث في حسم مواجهتي الترجي التونسي وحجز بطاقة العبور للنهائي، والتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه؟