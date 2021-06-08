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شكرا لقرائتكم خبر عن تسديد وتصحيح أخطاء.. 8 مشاهد من مران سيراميكا استعدادا للمصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض فريق سيراميكا مرانه الرئيسي، مساء الإثنين، على ملعبه، استعدادا لمواجهة المصري في المباراة المرتقبة والمقرر لها 15 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
وشهد المران مناقشة بين ضياء السيد المدير الفني ومساعده عادل مصطفى، كما توقف أكثر من مرة لتصحيح بعض الأخطاء الفنية، واهتم السيد فيه بتدريب الفريق على دقة التسديدات من مسافات بعيدة كأحد الحلول الفنية لحسم بعض المباريات المعقدة دفاعيا.
وتعادل فريقا سيراميكا والبنك الأهلي فى المباراة الودية التي جمعتهما، على ملعب الشرطة الرياضي بالعباسية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
سيراميكا وصل رصيده إلى 32 نقطة من 24 مباراة، فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر فى 6، وسجل لاعبوه 31 هدفًا وتلقت شباكه 29 هدفًا، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي.
ويلاقي سيراميكا نظيره المصري البورسعيدي في الجولة 26 من مسابقة الدوري، يوم 15 يونيو الجاري، وهي المواجهة التي يأمل فيها الفريق للعودة إلى سكة الانتصارات الغائبة.وجاءت مشاهد مران الإثنين كالتالي:
فريق سيراميكا
فريق سيراميكا
ضياء السيد وعادل مصطفى
فريق سيراميكا
فريق سيراميكا
فريق سيراميكا
فريق سيراميكا
فريق سيراميكا