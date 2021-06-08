شكرا لقرائتكم خبر عن تسديد وتصحيح أخطاء.. 8 مشاهد من مران سيراميكا استعدادا للمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق سيراميكا مرانه الرئيسي، مساء الإثنين، على ملعبه، استعدادا لمواجهة المصري في المباراة المرتقبة والمقرر لها 15 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وشهد المران مناقشة بين ضياء السيد المدير الفني ومساعده عادل مصطفى، كما توقف أكثر من مرة لتصحيح بعض الأخطاء الفنية، واهتم السيد فيه بتدريب الفريق على دقة التسديدات من مسافات بعيدة كأحد الحلول الفنية لحسم بعض المباريات المعقدة دفاعيا.

وتعادل فريقا سيراميكا والبنك الأهلي فى المباراة الودية التي جمعتهما، على ملعب الشرطة الرياضي بالعباسية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.