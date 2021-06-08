شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يلاقي الزمالك وديا الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لدجلة على خوض مباراة ودية مع الزمالك يوم الخميس المقبل، في إطار استعدادات الفريق لاستئناف الدوري بمباراة الجونة يوم 22 يونيو الجاري، والتي يتطلع فيها الجهاز الفني للخروج من نفق الهبوط المظلم والعودة لسكة الانتصارات.

واتفق أيمن كوارشي، المدير الإداري لفريق دجلة، مع نظرائه في الزمالك على خوض المباراة الودية مساء الخميس المقبل، على ملعب نادي الزمالك أو ملعب الترسانة في ميت عقبة، وهو ما سيتحدد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفي هذا الاتجاه، وافق مجلس إدارة نادي وادي دجلة، في اجتماع مصغر عُقد اليوم، على الطلب المقدم من محمد عبد المنصف مدير الكرة وحارس مرمى الفريق، بصرف جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة، تحفيزا لهم في الفترة المقبلة التي تشهد صراع النادي على تفادي الهبوط، بعدما احتل المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة.

واستقرت إدارة دجلة على صرف جميع مستحقات اللاعبين المتأخرة على دفعات، وتم تسليم الدفعة الأولى أمس الإثنين، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة صرف باقي الدفعات المالية.

وجاء قرار الإدارة لتحفيز اللاعبين لمواجهة الجونة المقرر لها 22 يونيو الجاري في الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، وهي المباراة الثانية للفريق تحت القيادة الفنية لعبد الباقي جمال، المدير الفني الجديد خلفا للتشيلي ماريو سالاس.