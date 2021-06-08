شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: قطاع الناشئين بالزمالك قدم للفريق الأول أكثر من 10 لاعبين مؤخرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق يحيى، المدير الفني لقطاعات الناشئين بنادي الزمالك، أن القطاع قدم أكثر من 10 لاعبين للفريق في الفترة الأخيرة، موضحا أن التطور الكبير في القطاع هو جهد وعمل مجموعة كبيرة من قامات القلعة البيضاء التي تشرف على الناشئين.

وأضاف يحيي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "تعرضت لاتهامات بالاستيلاء على ملابس الناشئين وإهدائها لأصدقائي، وفي الحقيقة تعجبت من هذا الاتهام، كل مدربي قطاعات الناشئين لم يحصلوا على أي شيء، والملابس جاءت من الشركة الراعية للمخازن مباشرة، وطالبت اللواء عماد عبد العزيز بفتح تحقيق في هذا الأمر وكشف ملابساته".

وأضاف يحيى أن هذه الاختبارات التى تُجرى فى المحافظات، خلال الفترة الأخيرة، تأتي وفقا للسياسة الخاصة بقطاعات الكرة التي تم الاتفاق عليها مسبقا، بإجراء اختبارات بجميع محافظات مصر لاختيار أفضل العناصر للانضمام لقطاعات الناشئين المختلفة بنادي الزمالك.

واختتم يحيى تصريحاته قائلاً، إن الاختبارات في باقي المحافظات ستقام خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عن اسم المحافظة وموعد إقامة الاختبار قبل انطلاقها عبر القنوات الإعلامية الرسمية للنادي.