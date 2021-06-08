شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مصر لم تطلب تنظيم أمم أفريقيا 2022.. ومعلول سيتولى منصبا بالأهلي بعد اعتزاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن قرار سحب تنظيم أمم إفريقيا المقرر إقامتها العام المقبل من الكاميرون غير وارد تمامًا، موضحا أن سبب تأخر سحب القرعة يتعلق بالأمور التسويقية الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)

وأضاف شوبير، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: أن مصر لم تتقدم بطلب التنظيم، والكاميرون لم تنسحب، وملاعبها جاهزة؛ إلا أن المشكلة تتعلق ببعض الطرق المؤدية للملاعب.

وتحدث شوبير، عن حقيقة وجود أزمة بين عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وإدارة القلعة الحمراء، قائلا: "لا توجد أي مشكلة بين عمرو السولية والنادي الأهلي، كل ما أثير خلال الساعات الماضية بشأن رغبة اللاعب في الرحيل لا أساس له من الصحة".

وأضاف: "أي كلام يتردد عن علي معلول فهو غير صحيح ومفيش أي مشكلة نهائي وهايجدد ومكمل، معلول بيلقى تقدير واحترام غير عادي لدى إدارة النادي الأهلي وبقولكم مفاجأة قد تحدث لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي، إن علي مستمر في الأهلي حتى بعد الاعتزال، وسيوفر النادي له منصبًا تقديرََا له".

وأشار إلى أنه حتى هذه اللحظة لا توجد أي عروض رسمية لمحمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأحمر، وأن العروض التي وصلت للاعب مجرد (كلام)، قائلا: "أفشة يصارع، من أجل الشفاء من الإصابة واللحاق بمواجهة الترجي التونسي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".