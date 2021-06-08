شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام يستعرض بالكرة في تدريبات الأولمبي ويسجل هدفا من ضربة ركنية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اللاعب أحمد رمضان "بيكهام"، لاعب المنتخب الأولمبي والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، ويستعرض فيه بعض مهارات بالكرة ثم يسجل هدفا من مكان الركلات الركنية بطريقة رائعة على طريقة كبار نجوم أوروبا، وتفاعلات التعليقات مع طريقة تصويب "بيكهام" للكرة من المنطقة الركنية والإشادة بقدراته المهارية.

وحدد الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، الثامنة مساء الخميس المقبل موعدا لودية جنوب أفريقيا باستاد السويس فى إطار استعداد المنتخبين لأولمبياد طوكيو فى يوليو المقبل.



بيكهام خلال الاستعداد للتصويب



بيكهام خلال التسجيل

وقرر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، حضور مباراتىّ المنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، أمام جنوب أفريقيا لمتابعة لاعبى المنتخب الأول المنضمين للأولمبى، بجانب البحث عن عناصر جديدة لتدعيم المنتخب الأول فى الفترة المقبلة.

ويخوض منتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، مباراته الودية الأولى أمام جنوب أفريقيا والمحدد لها يوم 10 يونيو الجارى فى السويس، على أن تقام المباراة الودية الثانية أمام جنوب أفريقيا أيضا يوم 13 من نفس الشهر بالقاهرة.

وقرر شوقى غريب غلق المعسكر أمس، بعدما كان المعسكر مفتوحا خلال الأيام الماضية، حيث يبدأ اللاعبون التركيز فى المرحلة المقبلة استعدادا لخوض ودية جنوب أفريقيا الأولى، حيث يرغب الجهاز الفنى فى تحقيق أقصى استفادة من المباراتين.

وأعلن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر الحالى خلال أجندة يونيو، قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق 22 يوليو المقبل.. وضمت قائمة المختارين:

حراسة المرمى: محمد صبحى - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير.

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان (بيكهام) - محمود الجزار - كريم العراقى - عمار حمدى - أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن على - محمد صادق - رمضان صبحى - أحمد عبد القادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزى الحناوى.

الهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسى - فادى فريد.