أخبار النادي الأهلي يوم الإثنين 7 / 6 / 2021

كشف محمد مجدى أفشة، صانع العاب النادى الأهلى، عن جانب من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى لحقت به مؤخراً بجزع فى الرباط الداخلى للكاحل، ونشر نجم الأهلى صورا عبر ستوري انستجرام أثناء تأدية برنامجه التأهيلى وظهر خلالها يتناول الجمبرى.

كشف تامر النحاس، وكيل أعمال مروان محسن مهاجم الأهلى، عن رغبة اللاعب فى استكمال تعاقده مع القلعة الحمراء، وقال تامر النحاس فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "مروان محسن نفسه يكمل فى الأهلى، ولا يريد الرحيل عن القلعة الحمراء إطلاقاً، ولن أبالغ لو قلت إنه يحلم بالاعتزال بقميص الأهلى فهو يعشق النادى الأحمر ويشعر بالارتياح داخله رغم كل ما يثار من انتقادات لاذعة".