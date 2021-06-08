شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي يوم الإثنين 7 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخبار النادى الأهلي يوم الإثنين 7 / 6 / 2021، حيث شهدت القلعة الحمراء العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها فوز سيدات الأهلى بكأس الطائرة على حساب الصيد، وأفشة يواصل التأهيل استعدادا لمواجهة الترجي والترحيب برحيل مروان محسن.
بات الرحيل عن الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة هو الطريقة الوحيدة المتاحة لمحمد مجدي أفشة، صانع ألعاب المارد الأحمر؛ لتحقيق حلمه فى الاحتراف الأوروبي، بنفس السيناريو الذى اتبعه مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، الذى خرج من القلعة البيضاء معارا لصفوف جالاتا سراي التركي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
توج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بكأس مصر للموسم المحلى 2020 / 2021 بالفوز على الصيد بنتيجة 3 /2 فى نهائى المسابقة على صالة الشرقية للدخان.
تصدر النادي الأهلي، قائمة أغلى فرق الدوري العام، بقيمة تسويقية بلغت 26 مليونا و450 ألف يورو، بفارق 6 ملايين يورو عن نادي الزمالك أكبر منافسيه على القيمة التسويقية، حيث بلغت القيمة الكاملة لقائمة نادي الزمالك 20 مليون يورو، رغم أن قائمة القلعة البيضاء تضم 34 لاعبا، بينما تضم قائمة الأهلي 32 لاعباً فقط.
رحبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح برحيل مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل عدم حاجة الفريق لجهوده الموسم المقبل، بسبب عدم استغلال الفرص التى حصل عليها اللاعب.
بات مصير سعد سمير، لاعب الأهلي، فى ناديه بالموسم المقبل غامضاً، فى ظل وجود مطالب تنادى برحيله لعدم جدوى بقائه فى صفوف الفريق الأحمر. وأصبحت احتمالية الاستغناء عن سعد سمير فى نهاية الموسم الحالي كبيرة لعدم حاجة الفريق لجهوده بسبب تقدمه في السن وكثرة إصاباته بخلاف وجود البديل الأفضل فى مركزه هذا الموسم.
كشف محمد مجدى أفشة، صانع العاب النادى الأهلى، عن جانب من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى لحقت به مؤخراً بجزع فى الرباط الداخلى للكاحل، ونشر نجم الأهلى صورا عبر ستوري انستجرام أثناء تأدية برنامجه التأهيلى وظهر خلالها يتناول الجمبرى.
كشف تامر النحاس، وكيل أعمال مروان محسن مهاجم الأهلى، عن رغبة اللاعب فى استكمال تعاقده مع القلعة الحمراء، وقال تامر النحاس فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "مروان محسن نفسه يكمل فى الأهلى، ولا يريد الرحيل عن القلعة الحمراء إطلاقاً، ولن أبالغ لو قلت إنه يحلم بالاعتزال بقميص الأهلى فهو يعشق النادى الأحمر ويشعر بالارتياح داخله رغم كل ما يثار من انتقادات لاذعة".
أكد تامر النحاس، وكيل عمرو السولية نجم الأهلى ومنتخب مصر، أن اللاعب يرغب فى تمديد عقده مع القلعة الحمراء وجاهز للتوقيع على العقد الجديد، بمجرد أن تحين الفرصة لعشقه الشديد للأهلى.
كشف مسئولو اتحاد الكرة أن النادى الأهلى طلب، خلال اجتماع الجبلابة والأندية الأخير، الاحتفاظ بجميع لاعبيه الأولمبيين حال التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر له 17 يوليو.