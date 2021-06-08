شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات مجلس النادي الأوليمبي بشأن غرق طفل السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض مجلس إدارة النادى الأوليمبى، تقارير حالة اللاعب سيف إسلام الذى غرق فى حمام السباحة مؤخرا، وسير التحقيقات بالنيابة مع المدربين والإدارة التنفيذية، واستمع إلى ما ذكره رئيس مجلس الإدارة عن مجموعة الاتصالات التى تمت بين رئيس المجلس ومديرى المستشفيات والأطباء المعالجين.

ووجه مجلس الأوليمبى الشكر لهم على متابعة حالة السباح سيف إسلام منذ دخوله إلى المستشفى، وموافقتهم السريعة على طلب النادى الاستعانة بفريق طبى كبير، والذين زاروا السباح، وأكدوا أن حالته مستقرة مع سلامة الصدر والقلب والمخ.

وأكد مجلس الأوليمبى أنه من أول لحظة لوقوع الحادث، وهو متكفل بنفقات رعاية السباح إلى أن يتم الله شفاءه.

وقرر مجلس الأوليمبى خلال الجلسة الطارئة التى عقدت الإثنين ما يلى:

- وافق المجلس على تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة حالة السباح مكونة من السادة: مهندس طارق السيد رئيس مجلس الادارة، ومحاسب خالد الشيخ أمين الصندوق، محاسب سعيد المدير التنفيذى، ومحاسب باسم مرسى المدير المالى واللجنة مفوضة لاتخاذ أى إجراءات أو قرارات تخص علاج اللاعب للمستشفى فورا.

ويؤكد المجلس حرصه الشديد على أبنائه الرياضيين، فى ضمان استكمال التدريبات والاشتراك فى البطولات بأمان تام مع تكليف إدارة النشاط الرياضى بمراجعة الأعداد فى الألعاب، والسماح باستخدام الاستاد لاستيعاب الأعداد وكذا التدريبات والأعداد المسموح بها فى ظل هذه الأكواد.

ـ توجيه الشكر إلى المستشفى وطاقم الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفى لما بذلوه من جهد فى علاج السباح سيف إسلام السيد.

ـ عرض التحقيقات التى أجراها مدير أمن النادى على المستشار القانونى للنادى وتكليفه باستكمال التحقيقات الداخلية وعرض نتيجة ما تسفر عنه هذه التحقيقات على مجلس الإدارة.

ـ قرر المجلس إلغاء منصب رئيس جهاز ألعاب الماء وتقسيم ألعاب الماء إلى ثلاثة قطاعات رئيسية طبقا للاتحادات:

1 ـ الغوص والإنقاذ

2– السباحة

3- اتحاد الخماسى الحديث ويتم تعيين مدير فنى جديد لكل قطاع والنظر فى كيفية استمرار التدريبات والاشتراك فى البطولات.

يذكر أن الطفل سيف إسلام البالغ من العمر 7 سنوات قد غرق أثناء تدريبه فى حمام السباحة بالنادى الأوليمبى بالإسكندرية، ودخل فى حالة غيبوبة، وتم إيداعه العناية المركزة فى حالة حرجة جدا.

وقررت نيابة باب شرقى في الإسكندرية ضبط وإحضار مدرب السباحة لأخذ أقواله، كما قررت النيابة أيضًا غلق حمام السباحة والتحفظ على كاميرات المراقبة بعد تفريغها لفحصها والاستماع لأقوال شهود عيان الواقعة.

وكشفت تحريات المباحث أن الطفل اختفى داخل حمام السباحة، وعند سؤال كابتن السباحة الخاص به لم يعثر عليه وبتكثيف عملية البحث فوجئ المدرب، بوجوده تحت المياه فى حالة إغماء تامة، حيث ظل بالقاع لمدة تزيد على 4 دقائق قبل أن يطفو على سطح المياه واستخراجه ونقله إلى مستشفى خاص، وقال أحد أقارب الطفل إنه يجيد السباحة منذ الصغر وحصل على كثير من البطولات.

فيما اتهم والد الطفل مجلس إدارة النادى الأوليمبى بالإهمال، وتحقق وزارة الرياضة فى الواقعة، وتتابع الحالة الصحية للطفل.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى انتظار نتائج تحقيقات النيابة في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين.