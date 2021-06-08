طارق يحيى: لا بديل لفرجاني ساسي.. والتجديد له لن يحدث فتنة في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد طارق يحيى، رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، أن الإدارة الحالية للزمالك لم تجلس حتى الآن مع اللاعب فرجاني ساسي لانهم حين أتوا لم يكن هو موجود، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد بديل بنفس قدرات فرجاني ساسي وصعب تعويضه.

وقال يحيى في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" من الممكن أن تجد بديل لفرجاني ساسي في الموسم المقبل ، بما أن التجديد أصبح مطلب جماهيري فيجب الجلوس معه والتفاوض معه".

وتابع:" ساسي يعتبر لاعب محترف أجنبي يطلب اللى هو عاوزه ومن حق النادي يوافق أو يرفض، وعقلية لاعبي الزمالك ليس بهذه "التفاهة" أن يغضبوا مع مطالب ساسي، وما سيحصل عليه لن يؤثر على باقي اللاعبين".

وأكمل:" هل يتساوي كريستيانو وصلاح بأي لاعب أخر؟ وهناك مستويات ختلفة بين اللاعبين، وكل لاعب يرضى بنصيبه ولن يحدث فتنة داخل غرفة ملابس الزمالك بسبب التجديد لساسي".

وأتم تصريحاته: لا يحق لزملاء ساسي في الفريق أن يغضبوا بسبب مطالبه المالية من أجل التجديد وكل التقدير له سواء بقي مع الزمالك أو قرر الرحيل".