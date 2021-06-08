نشرة الإثنين.. استبعاد ساسي من معسكر تونس.. ووكيل السولية يتحدث عن مستقبله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الإثنين 7 يونيو 2021.

تحديد مواعيد مباريات مصر في الأفرو باسكت

نوير ينضم للقائمة الذهبية لمنتخب ألمانيا

إنبي يتخذ قراراً نهائياً بشأن صفقة الأهلي المستهدفة

منتخب تونس: استبعاد ساسي من المعسكر بسبب الإصابة

كرة طائرة .. سيدات الأهلي يتوجن ببطولة الكأس بعد مواجهة مثيرة أمام الصيد

المنتخب المغربية:"كاف" يقترح حضور 15 ألف متفرج في نهائي دوري الأبطال

منتخب سوريا يتأهل إلى الدور الثالث لتصفيات كأس العالم

مران الزمالك.. تأهيل 4 لاعبين.. وبرنامج بدني منفرد لأوباما

خطوة مفاجئة.. وكيل السولية يتحدث عن مستقبله مع الأهليش