نشرة الإثنين.. استبعاد ساسي من معسكر تونس.. ووكيل السولية يتحدث عن مستقبله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الإثنين 7 يونيو 2021.
تحديد مواعيد مباريات مصر في الأفرو باسكت
نوير ينضم للقائمة الذهبية لمنتخب ألمانيا
إنبي يتخذ قراراً نهائياً بشأن صفقة الأهلي المستهدفة
منتخب تونس: استبعاد ساسي من المعسكر بسبب الإصابة
كرة طائرة .. سيدات الأهلي يتوجن ببطولة الكأس بعد مواجهة مثيرة أمام الصيد
المنتخب المغربية:"كاف" يقترح حضور 15 ألف متفرج في نهائي دوري الأبطال
منتخب سوريا يتأهل إلى الدور الثالث لتصفيات كأس العالم
مران الزمالك.. تأهيل 4 لاعبين.. وبرنامج بدني منفرد لأوباما
خطوة مفاجئة.. وكيل السولية يتحدث عن مستقبله مع الأهليش