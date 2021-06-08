رئيس إنبي: يحق لنا الحصول على أموال من مشاركة حمدي فتحي أفريقيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مصطفى الأمير رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، أن ناديه يحصل يحق له الحصول على مبالغ مالية من مشاركة حمدي فتحي مع الأهلي في البطولات الأفريقية، وأيضًا من ظهوره مع منتخب مصر.

وأشار الأمير في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن عقد انتقال حمدي فتحي من إنبي إلى الأهلي ينص على المداخيل المالية التي تحدث عنها، بعكس صفقة رحيل صلاح محسن للقلعة الحمراء.

وقال رئيس إنبي: "ليس لنا أي مداخيل مالية من الأهداف التي يسجلها صلاح محسن مع الأهلي أو البطولات التي يحصل عليها".

واختتم: "نحصل على أموال من تواجد حمدي فتحي لاعب الأهلي مع المنتخب ومشاركته في المباريات وكذلك من تواجده مع فريقه في البطولات الأفريقية".

الجدير بالذكر أن حمدي فتحي انتقل من صفوف إنبي إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2019.