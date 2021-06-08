عدلي القيعي يتحدث عن .. سور الزمالك "العظيم" .. وأمنيته بتجديد ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال عدلي القيعي مستشار مجلس إدراة الأهلي للتعاقدات إنه يتمنى بقاء فرجاني ساسي في صفوف نادي الزمالك مشدداً على أنه لا يعنيه الإنشغال بالمنافس.

وبحسب تقارير صحفية فإن فرجاني ساسي اقترب من الرحيل إلي الدوري القطري عقب نهاية عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف القيعي عبر قناة الأهلي " يجب أن لا ننشغل بما يروجه البعض بأزمات داخل المنافسين ، هذه التقارير قد تكون خادعة هدفها تنويم الأهلي".

واستنكر القيعي حديث تامر النحاس وكيل عمرو السولية وقال " لا علم لماذا هذه التصريحات في هذا الوقت وهل من المنطقي أن يتحدث الوكيل على لسان اللاعب في كل ما يخصه وعلاقته بالنادي؟".

وأدلى النحاس بتصريحات تلفزيونية تمني فيها موافقة الأهلي علي إلرى عمرو السولية.

ورفض القيعي الحديث حول إنفاق الأهلي لتكوين جيله الذهبي عام 2005 قال " الزمالك كان ينفق أكثر من الأهلي وهو امتلك مصدر عظيم للتمويل لم يحظ به غيره ولا يملكه غيره وهو سوره الجوهرة التي يمتكلها".

وتسائل القيعي " من الذي سمح للزمالك بإقامة ناديه في هذه المنطقة التجارية الحيوية والمثالية ومن الذي سمح له بإقامة المحال ووضع الأعلانات على سوره؟".

وأنهى" يتحدثون عن وكالة الأهرام للإعلان وهم امتلكوا كل شيء وأنفقوا أكثر من الأهلي ولو امتلكنا سورهم لكانت لنا شأن أخر".