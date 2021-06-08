الامارات | خورفكان يجدد عقد البرازيلي دودو موسمين

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يجدد عقد البرازيلي دودو موسمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن تجديد عقد المحترف البرازيلي رافاييل جوميروس الملقب بـ«دودو»، لمدة موسمين، لتمثيل الفريق في دوري الخليج العربي لكرة القدم، وذلك تثميناً للمردود الفني المميز للاعب في الموسم الماضي للدوري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news