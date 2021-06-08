الامارات | الحفيتي: رفضت عروضاً كثيرة لبيع «كرة مارادونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن الحفيتي: رفضت عروضاً كثيرة لبيع «كرة مارادونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر لاعب دبا الفجيرة أحمد الحفيتي عن سعادته بالتواجد مع فريق دبا الفجيرة للموسم الثاني على التوالي، متمنياً أن يكون الموسم المقبل موسماً للصعود واللعب في دوري الخليج العربي، ووصف المردود العام لـ«النواخذة» في الموسم الماضي بالجيد رغم أنه لم يتوج بالصعود.

وكشف الحفيتي عن تلقيه اتصالات كثيرة من مهتمين لشراء «كرة الكريستال» التي أهداها له مدربه الأسبق في نادي الفجيرة، الأسطورة الأرجنتيني الراحل ديغو أرماندو مارادونا عام 2018، لكنه رفض بيعها لاعتزازه بها، كونها تربطه بأفضل مَن لعب كرة القدم في العالم.

وقال الحفيتي لـ«الإمارات اليوم»: «أتطلع للصعود الثالث للمحترفين مع دبا الفجيرة بعد حدوث ذلك مع كل من الفجيرة وخورفكان سابقاً، ولدينا العزيمة والقدرة على تحقيق ذلك». وبخصوص هدية الأسطورة مارادونا التي أهداها له، قال الحفيتي: «أعتز بالتدريب تحت إشراف الأسطورة مارادونا عندما كان مدرباً للفجيرة ويومها منحني جائزة (الكرة الكريستال) كأفضل لاعب مواطن في الفريق، ولاتزال الكرة في حوزتي، وتلقيت أخيراً اتصالات عديدة من أجل بيعها لكني أعتز بها كثيراً، ولن أفرط فيها بأي ثمن كونها تربطني بأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم والمدرب الذي دربني وساندني وأشاد بي كثيراً».

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