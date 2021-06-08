الامارات | افتتاح الأكاديمية الأرجنتينية في عجمان بالتعاون مع «كواترو»

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الأكاديمية الأرجنتينية في عجمان بالتعاون مع «كواترو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، افتتاح الأكاديمية الأرجنتينية التكنولوجية، بالتعاون مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وبالشراكة مع مركز كواترو الرياضي، الذي سيكون مقراً للأكاديمية في عجمان.

وقال بيان صحافي: «تم الإعلان عن إطلاق المشروع، بحضور رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، ورئيس مجلس إدارة معاهد الاتحاد الأرجنتيني جييرمو توفوني، وأعضاء مجلس إدارة مركز كواترو الرياضي».

وجاء في البيان: «سيتم افتتاح المشروع خلال الفترة المقبلة في إمارة عجمان، تحت إشراف الخبراء الأرجنتينيين، الذين ابتكروا برنامجاً حديثاً للتدريبات، يسهم في تطوير ممارسي كرة القدم واللعبة بشكل عام، من خلال نقل خبرات مهد كرة القدم التي أنجبت أساطير، مثل مارادونا وميسي وغيرهما كثير».

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي: «سررت بالتواصل عبر الاتصال المرئي مع رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا، ورئيس مجلس إدارة معاهد الاتحاد الأرجنتيني جييرمو توفوني، وأعلنا معاً افتتاح الأكاديمية الأرجنتينية التكنولوجية لكرة القدم، بالشراكة مع مركز كواترو الرياضي بعجمان، والتي تهدف إلى تطوير رياضة كرة القدم في الإمارات، من خلال أحدث التقنيات التي سيتم استخدامها في تطوير اللاعبين، متمنياً للجميع التوفيق في هذا المشروع الرائد». وحول موعد افتتاح الأكاديمية، أكد مدير مركز كواترو الرياضي، عبدالعزيز عبدالله، أن «الاستعدادات قائمة لانطلاق الموسم الأول خلال أغسطس المقبل، وتسبقه فترة كافية لتسجيل اللاعبين الراغبين في الانضمام، وسيتم الإعلان عن الكادر الفني والإداري قبل الانطلاق الرسمي للتدريبات».

• الاستعدادات قائمة لانطلاق الموسم الأول خلال أغسطس المقبل.

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