الامارات | «أيمن» يحصد كأس الوثبة ستاليونز في مالمو

شكرا لقرائتكم خبر عن «أيمن» يحصد كأس الوثبة ستاليونز في مالمو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد الجواد «أيمن» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان إريكسون، وبقيادة كارلوس لوبيز، سباق كأس الوثبة ستاليونز للفئة الثالثة، للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، الذي أقيم أول من أمس، بمضمار جاكرسرو بمدينة مالمو السويدية.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية الخيول العربية الأصيلة واقتنائها.

واجتذب السباق 10 خيول، وجاء السباق البالغ طوله 1730 متراً، سجالاً بين المتنافسين، خاصة في المراحل النهائية.

وتمكن الفارس كارلوس لوبيز من قيادة «أيمن» للتفوق بفارق طول عن وصيفه «مهيمن» لانديورانس رايدنج، بإشراف إنيللي إريكسون، وقيادة أندرياس دالبارك، وسجل البطل زمناً قدره 2:01:00 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق عنق عن الثاني «سي آر يقظان» للمالكة والمدربة ماري سيدربوم، وقيادة أنجليكا ماونت.

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