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الامارات | مصدر: استقالة إدارة نادي الإمارات لم تُقبل إلى الآن

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محمد فاضل ■ رأس الخيمة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: استقالة إدارة نادي الإمارات لم تُقبل إلى الآن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر مقرّب من نادي الإمارات الرياضي الثقافي لـ«الإمارات اليوم» أن الاستقالة التى تقدم بها مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الشمسي، أخيراً، لم تقبل إلى الآن، خصوصاً بعد نجاح الفريق في التأهل مجدداً من دوري الدرجة الأولى إلى دوري المحترفين، بجانب النجاحات الكبيرة التي حققها مجلس الإدارة في تطوير البنى التحتية واستكشاف المواهب، ما يجعل من استمرار المجلس في العمل الإداري قائماً تزامناً مع استمرار النادي في تحقيق أهدافه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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