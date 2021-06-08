اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مباريات ودية

نيجيريا - الكاميرون 19:00

بولندا - آيسلندا 20:00

المغرب - غانا 21:00

غامبيا - توغو 21:00

المجر - إيرلندا 22:00

التشيك - ألبانيا 22:45

إسبانيا - ليتوانيا 22:45

السنغال - الرأس الأخضر 23:00

فرنسا - بلغاريا 23:10

الدوري الجزائري

سكيكدة - بلوزداد 20:00

أولمبي المدية - مولودية 20:00

كأس مصر للسيدات

الجونة - مستقبل وطن 18:00

وادي دجلة - الأميرية 18:00

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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