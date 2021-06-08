الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مباريات ودية
نيجيريا - الكاميرون 19:00
بولندا - آيسلندا 20:00
المغرب - غانا 21:00
غامبيا - توغو 21:00
المجر - إيرلندا 22:00
التشيك - ألبانيا 22:45
إسبانيا - ليتوانيا 22:45
السنغال - الرأس الأخضر 23:00
فرنسا - بلغاريا 23:10
الدوري الجزائري
سكيكدة - بلوزداد 20:00
أولمبي المدية - مولودية 20:00
كأس مصر للسيدات
الجونة - مستقبل وطن 18:00
وادي دجلة - الأميرية 18:00
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