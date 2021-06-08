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شوبير يكشف حقيقة أزمة السولية ومعلول مع الأهلي وعروض إحتراف أفشة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة وجود أزمة بين عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وإدارة القلعة الحمراء.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية : « لا توجد أي مشكلة بين عمرو السولية والنادي الأهلي، كل ما أثير خلال الساعات الماضية بشأن رغبة اللاعب في الرحيل لا أساس له من الصحة »، مضيفًا : «تحدثت مع تامر النحاس، وكيل أعمال السولية، وأكد لي أن تصريحاته فهمت بشكل خاطئ، وأن اللاعب سعيد داخل النادي الأهلي ».

وأضاف : « لا توجد أي أزمة بشأن الظهير الأيسر التونسي علي معلول، اللاعب عقده ينتهي الموسم المقبل، ويرحب بتجديد عقده مع القلعة الحمراء"، مضيفًا : «معلول، لا يرغب في الرحيل عن القلعة الحمراء، علاقته مع النادي الأهلي سوف تستمر لما بعد الإعتزال ».

وأشار : «حتى هذه اللحظة لا توجد أي عروض رسمية لمحمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأحمر، والعروض التي وصلت للاعب مجرد (كلام)"، مضيفًا : «أفشة يصارع، من أجل الشفاء من الإصابة واللحاق بمواجهة الترجي التونسي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا ».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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