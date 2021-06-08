شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يغرم الزمالك مليون و400 ألف دولار في قضية باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي مجدي عبدالغني، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد اتخذ قراراً نهائياً بتغريم نادي الزمالك مليون و 400 ألف دولار في أزمة مستقحات باتشيكو.

وأضاف عبدالغني في تصريحات تليفزيونية: «الفيفا اتخذ القرار النهائي والزمالك بات مطالباً بدفع مليون و 400 ألف دولار لمديره الفني السابق البرتغالي جايمي باتشيكو».

وكان باتشيكو قد رحل عن تدريب الزمالك بعد اقالته من منصبه في يناير الماضي وعاد الفرنسي باتريس كارتيرون مجدداً في ولاية ثانية.