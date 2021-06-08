شكرا لقرائتكم خبر عن 170 مليونًا ولاعب مميز .. تشيلسي يُشعل الصراع على هالاند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن إدارة تشيلسي ستحقق وعدها لجماهير الفريق الأزرق والذي يتضمن عقد صفقات مميزة خلال الصيف الحالي من أجل الحصول على لقب الدوري الإنجليزي والحفاظ على التتويج الأوروبي.

ودخل البلوز في مفاوضات جادة مع إدارة بروسيا دورتموند من أجل الحصول على خدمات نجم الفريق آرلينج هالاند في الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، فإن تشيلسي مستعد لدفع 170 مليون جنيه إسترليني إلى الإدارة الألمانية بالإضافة إلى الاستغاناء عن خدمات المهاجم تامي أبراهام.

كما أوضح البلوز لوكيل أعمال اللاعب بأن هالاند سيحصل على 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً ضمن عقد مميز يوفر له العديد من الأمور الإيجابية.

وتأتي خطوة تشيلسي بعد صعوبة التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام الذي يقترب من مانشستر سيتي، ورفض البلجيكي لوكاكاو العودة إلى الدوري الإنجليزي مجدداً.

وأبلغ توماس توخيل إدارة البلوز بأن هالاند سيكون خطوة مهمة في طريق الحفاظ على تطور الفريق فنياً واستمرار المنافسة محلياً والظهور بشكل قوي خلال منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وكانت إدارة بروسيا دورتموند أعلنت في وقت سابق عن تمسكه ببقاء صاحب الـ20 عاما وعدم التفكير في رحيله، لكنها ستجد نفسها مضطرة لدراسة العرض المقدم من تشيلسي نظراً للمميزات التي لا يمكن تجاهلها.

ويعد هالاند هدفا مهم العدد من كبار الأندية الأوروبية في مقدمتها برشلونة وريال مدريد بعدما أظهر قدرته كواحد من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم خلال السنوات المقبلة وسجل 27 هدفا في 28 مباراة خاضها في الدوري الألماني كما أحرز 10 أهدف خلال 8 لقاءات لعبها في بطولة دوري أبطال أوروبا.