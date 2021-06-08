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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 7 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين 7 / 6 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، حسين لبيب يكشف كواليس زيارة ممدوح عباس لنادى الزمالك وجلسة النصف ساعة
حسين لبيب يكشف كواليس زيارة ممدوح عباس لنادى الزمالك وجلسة النصف ساعة
كشف حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، كواليس زيارة ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، لمقر القلعة البيضاء مساء اليوم الاثنين. وقال لبيب فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "زيارة تهنئة فقط وكان كلام عادى وضح به بعض وجهات نظره وليس هناك أى اتفاقات فى أى مواضيع".
الاتحاد التونسى يكشف مدة غياب ساسي وابتعاده عن مواجهتى الجزائر ومالي
أعلن الاتحاد التونسى لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، غياب فرجانى ساسى، نجم الزمالك، عن المشاركة فى المواجهتين المقبلتين لـ"نسور قرطاج" أمام الجزائر ومالى بسبب الإصابة.
الزمالك يستأنف تدريباته فى الخامسة مساء غد.. والطبيب يطمئن على ثلاثى الفريق
أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه يحرص على متابعة حالة الثلاثى المصاب "محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي وحازم إمام"، موضحا في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، أن الجهاز الطبى لن يتعجل في عودة أى لاعب منهم للتدريبات الجماعية إلا بعد التأكد من سلامته بنسبة 100%، خاصة فى ظل فترة توقف الدورى الممتاز.
برنامج تدريبى مكثف لحراس الزمالك استعدادا لأسوان
وضع البرازيلي أوليفيرا مدرب، حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برنامجا تدريبيا قويا لحراس المرمى بالفريق خلال التدريب مساء اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى، وقام أوليفيرا بزيادة الحمل البدني لحراس المرمى خلال المران.