شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 7 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين 7 / 6 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، حسين لبيب يكشف كواليس زيارة ممدوح عباس لنادى الزمالك وجلسة النصف ساعة

حسين لبيب يكشف كواليس زيارة ممدوح عباس لنادى الزمالك وجلسة النصف ساعة

كشف حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، كواليس زيارة ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، لمقر القلعة البيضاء مساء اليوم الاثنين. وقال لبيب فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "زيارة تهنئة فقط وكان كلام عادى وضح به بعض وجهات نظره وليس هناك أى اتفاقات فى أى مواضيع".

الاتحاد التونسى يكشف مدة غياب ساسي وابتعاده عن مواجهتى الجزائر ومالي

أعلن الاتحاد التونسى لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، غياب فرجانى ساسى، نجم الزمالك، عن المشاركة فى المواجهتين المقبلتين لـ"نسور قرطاج" أمام الجزائر ومالى بسبب الإصابة.