اخبار الرياضه

أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 7 / 6 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين 7 / 6 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، حسين لبيب يكشف كواليس زيارة ممدوح عباس لنادى الزمالك وجلسة النصف ساعة

حسين لبيب يكشف كواليس زيارة ممدوح عباس لنادى الزمالك وجلسة النصف ساعة

كشف حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، كواليس زيارة ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، لمقر القلعة البيضاء مساء اليوم الاثنين. وقال لبيب فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "زيارة تهنئة فقط وكان كلام عادى وضح به بعض وجهات نظره وليس هناك أى اتفاقات فى أى مواضيع".

حسين لبيب يكشف كواليس زيارة ممدوح عباس لنادى الزمالك وجلسة النصف ساعة

الاتحاد التونسى يكشف مدة غياب ساسي وابتعاده عن مواجهتى الجزائر ومالي

أعلن الاتحاد التونسى لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، غياب فرجانى ساسى، نجم الزمالك، عن المشاركة فى المواجهتين المقبلتين لـ"نسور قرطاج" أمام الجزائر ومالى بسبب الإصابة.

الاتحاد التونسى يكشف مدة غياب ساسي وابتعاده عن مواجهتى الجزائر ومالي

 

الزمالك يستأنف تدريباته فى الخامسة مساء غد.. والطبيب يطمئن على ثلاثى الفريق

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه يحرص على متابعة حالة الثلاثى المصاب "محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي وحازم إمام"، موضحا في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، أن الجهاز الطبى لن يتعجل في عودة أى لاعب منهم للتدريبات الجماعية إلا بعد التأكد من سلامته بنسبة 100%، خاصة فى ظل فترة توقف الدورى الممتاز.

الزمالك يستأنف تدريباته فى الخامسة مساء غد.. والطبيب يطمئن على ثلاثى الفريق

 

برنامج تدريبى مكثف لحراس الزمالك استعدادا لأسوان

وضع البرازيلي أوليفيرا مدرب، حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برنامجا تدريبيا قويا لحراس المرمى بالفريق خلال التدريب مساء اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى، وقام أوليفيرا بزيادة الحمل البدني لحراس المرمى خلال المران.

برنامج تدريبى مكثف لحراس الزمالك استعدادا لأسوان

 

 

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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