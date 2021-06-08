شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يؤجل إعلان قائمة الراحلين عن الاتحاد السكندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجأ حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تقريره الفني الخاص بالموسم الجاري، والذي يحدد من خلاله قائمة اللاعبين الراحلين بنهاية الموسم، وفق رؤيته الفنية من خلال تقييم جميع اللاعبين وفقا لمستوياتهم.

ويأمل حسام حسن في تحفيز جميع عناصر الفريق للمرحلة المقبلة، التي تشهد رغبة النادي في العودة للمنافسة على مقعد بالمربع الذهبي، ومن ثم العودة للمشاركات الأفريقية لزعيم الثغر بعد فترة غيابه كبيرة.

وطالب العميد من جميع لاعبيه عدم التركيز في البقاء أو الرحيل عن النادي موضحا للجميع تمسكه بكل لاعب لمصالحة الجماهير والعودة مرة أخرى لانتزاع مقعد بين الأربعة الكبار في الدوري.

واتفق العميد مع لاعبيه على فتح صفحة جديدة في فترة التوقف، واستغلال النشوة التي يعيشها النادي بعد الفوز الذي حققه زعيم الثغر على أسوان في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد زهرة الجنوب أقصى صعيد مصر، وهو الانتصار الذي أعاد الهدوء للقلعة الخضراء.

وكان حسام حسن قد عاش فترة صعبة قبل مباراة اسوان الأخيرة، بعد تراجع نتائج الفريق، وغياب الانتصارات عن النادي السكندري، في 7 مباريات متتالية، لكن العودة للإسكندرية بنقاط مباراة اسوان دفعت العميد لفتح صفحة جديدة.

ويحاول حسام حسن استغلال فترة التوقف الحالية لتصحيح بعض الأخطاء في الفريق، خاصة الارتباط الدفاعي والفرص الضائعة وهما العاملان اللذان يشغلان فكر العميد في الفترة الأخيرة.