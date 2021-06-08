شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينجح إيزي إيميكا في تعويض رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك؟ الأرقام تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل الخربتاوى، وكيل اللاعب النيجيرى إيزي إيميكا، لاعب المصري البورسعيدي، أن هناك اهتماما كبيرا من نادي الزمالك باللاعب، موضحا أن إيميكا يرتبط بعقد مع الفريق البورسعيدي حتى 2023.

وقال وائل الخربتاوي، في تصريحات تليفزيونية: "جمعتني جلسة مع عماد عبد العزيز رئيس اللجنة السابقة لإدارة الزمالك، لحسم مصير اللاعب، وهناك تقارب في وجهات النظر، والعلاقة الطيبة بين الزمالك والمصري تقرّب اللاعب من ارتداء القميص الأبيض".

وأضاف وكيل إيميكا: "أعتقد أن تشهد المفاوضات في أغسطس إنهاء الصفقة نهائيا، خاصة أن إيميكا يفضل الانتقال للزمالك عن باقي العروض المقدمة إليه".

ويسعى الزمالك حاليا لتعويض رحيل فرجاني ساسي، الذي لم يجدد عقده مع الأبيض حتى الآن واقترب من الرحيل للدوري القطرى عبر بوابة الدحيل أو الريان، ليظهر في الصورة النيجيرى إيزي إيميكا لاعب المصري كأحد اللاعبين الذين يفكر بهم إدارى الزمالك لتعويض التونسى.

أرقم النيجيرى إيزي إيميكا هذا الموسم:

العمر: 28 سنة

لعب: 16 مباراة

سجل: هدفين فقط

صنع: 6 فرص لم تترجم لأهداف

الإنذارات: 6 كروت

استخلاص الكرة: 216 مرة

التسديد على مرمى المنافسين: 13 تسديدة