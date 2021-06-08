شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 7 يونيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 7 يونيو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الإيجيبشن ليج يربك حسابات احتراف أفشة في نهاية الموسم، سعد سمير يواجه المجهول فى الأهلي الموسم المقبل ، 4 صفقات مرشحة لتدعيم وسط الزمالك حال رحيل فرجاني ساسي .

الايجيبشن ليج يربك حسابات احتراف أفشة في نهاية الموسم

تسبب عدم وضوح الرؤية بشأن موعد نهاية بطولة الدوري المصرى هذا الموسم فى تقليص فرص احتراف محمد مجدى أفشة صانع العاب الأهلى بنهاية الموسم الجارى، حيث أن الموسم الكروي انتهى في أغلب الدوريات الأوروبية في الشهر الحالى وبدأت الاندية تدرس احتياجاتها من اللاعبين المميزين فيما لايزال الدوري المصرى مستمراً وسط صراع محتدم بين الأهلى والزمالك على حسم اللقب، مما يضع أفشة فى ورطة حال تلقيه عرض مميز للرحيل عن القلعة الحمراء لأحد الدوريات الأوروبية.

4 صفقات مرشحة لتدعيم وسط الزمالك حال رحيل فرجاني ساسي

بدأ الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، التحرك للبحث عن البديل المناسب للدولى التونسى فرجانى ساسى، الذى أصبح على مقربة من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء. اللجنة الفنية بالإسماعيلى تفتح ملف تمديد عقد شكرى نجيب مع الدراويش بدأت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، برئاسة على أبو جريشة، فتح ملف تمديد تعاقد شكرى نجيب مهاجم الدراويش الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل، وتألق شكرى نجيب فى صفوف القلعة الصفراء هذا الموسم وبات من أهم اللاعبين فى التشكيلة الأساسية للإسماعيلى، لاسيما منذ تولى إيهاب جلال مسئولية تدريب الدراويش، وتنوى اللجنة الفنية عقد جلسة مع اللاعب لحسم هذا الملف والابقاء على نجيب فى القلعة الصفراء للحفاظ على القوام الاساسى للفريق ضمن خطة تشكيل فريق متميز بالموسم الجديد.

سعد سمير يواجه المجهول فى الأهلي الموسم المقبل

بات مصير سعد سمير، لاعب الأهلي، فى ناديه بالموسم المقبل غامضاً، فى ظل وجود مطالب تنادى برحيله لعدم جدوى بقائه فى صفوف الفريق الأحمر. وأصبحت احتمالية الاستغناء عن سعد سمير فى نهاية الموسم الحالي كبيرة لعدم حاجة الفريق لجهوده بسبب تقدمه في السن وكثرة إصاباته بخلاف وجود البديل الأفضل فى مركزه هذا الموسم.

الأهلي يحتفظ بلاعبى المنتخب الأولمبي حال الوصول لنهائي أفريقيا

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن النادى الأهلى طلب، خلال اجتماع الجبلابة والأندية الأخير، الاحتفاظ بجميع لاعبيه الأولمبيين حال التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر له 17 يوليو، خاصة أن هناك أكثر من لاعب من العناصر الأساسية بتشكيل الأهلى، على رأسهم طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، بالإضافة إلى أكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر، ضمن العناصر الرئيسية للمنتخب الأولمبي.

اتحاد الكرة: لن يتم إقامة آخر 5 جولات بالدورى إلا بعد تساوي الفرق بالمباريات

كشف مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أنه لن يتم إقامة آخر خمس جولات فى الدوري الممتاز إلا بعد أن يتساوى جميع فرق الدورى فى عدد المباريات التى خاضها كل فريق إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص.

فرجانى ساسى يؤكد لمسئولى الزمالك عودته للقاهرة بعد انتهاء معسكر المنتخب

أكد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لبعض المسئولين باللجنة المكلفة بإدارة النادى الأبيض، أنه سيعود إلى القاهرة فور انتهاء معسكر منتخب تونس المقام حاليًا، والذى سينتهى فى منتصف الشهر الجارى.

الطلائع يستغل توقف الدوري لعلاج عمرو جمال من شد العضلة الضامة

يعكف الجهاز الطبى للطلائع، بقيادة هانى درويش، خلال فترة توقف الدوري الحالية، على تجهيز عمرو جمال مهاجم الفريق المعار من الأهلى بعد شكواه من شد من الدرجة الثانية فى العضلة الضامة، لاسيما أن "الغزال" شارك فى المباريات الأخيرة بسبب الحاجة لجهوده ولم تكن هناك فرصة لمنحه راحة بسبب ضغط المباريات.