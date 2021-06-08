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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 7 يونيو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها لجنة تخطيط الأهلى ترحب برحيل مروان محسن وتنتظر العروض الرسمية، سعد سمير يواجه المجهول فى الأهلي الموسم المقبل ، 4 صفقات مرشحة لتدعيم وسط الزمالك حال رحيل فرجاني ساسي .
لجنة تخطيط الأهلى ترحب برحيل مروان محسن وتنتظر العروض الرسمية
رحبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح برحيل مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل عدم حاجة الفريق لجهوده الموسم المقبل، بسبب عدم استغلال الفرص التى حصل عليها اللاعب.
4 صفقات مرشحة لتدعيم وسط الزمالك حال رحيل فرجاني ساسي
بدأ الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، التحرك للبحث عن البديل المناسب للدولى التونسى فرجانى ساسى، الذى أصبح على مقربة من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.
الايجيبشن ليج يربك حسابات احتراف أفشة في نهاية الموسم
تسبب عدم وضوح الرؤية بشأن موعد نهاية بطولة الدوري المصرى هذا الموسم فى تقليص فرص احتراف محمد مجدى أفشة صانع العاب الأهلى بنهاية الموسم الجارى، حيث أن الموسم الكروي انتهى في أغلب الدوريات الأوروبية في الشهر الحالى وبدأت الاندية تدرس احتياجاتها من اللاعبين المميزين فيما لايزال الدوري المصرى مستمراً وسط صراع محتدم بين الأهلى والزمالك على حسم اللقب، مما يضع أفشة فى ورطة حال تلقيه عرض مميز للرحيل عن القلعة الحمراء لأحد الدوريات الأوروبية.
وكيل وليد سليمان يكشف حقيقة اعتزاله نهاية الموسم
كشف حازم الحديدى، وكيل أعمال وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، عن حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخراً حول اعتزال "الحاوى" بنهاية الموسم الجارى، دون أن يكمل تعاقده مع الأهلي والذى يمتد حتى الموسم المقبل.
سعد سمير يواجه المجهول فى الأهلي الموسم المقبل
بات مصير سعد سمير، لاعب الأهلي، فى ناديه بالموسم المقبل غامضاً، فى ظل وجود مطالب تنادى برحيله لعدم جدوى بقائه فى صفوف الفريق الأحمر. وأصبحت احتمالية الاستغناء عن سعد سمير فى نهاية الموسم الحالي كبيرة لعدم حاجة الفريق لجهوده بسبب تقدمه في السن وكثرة إصاباته بخلاف وجود البديل الأفضل فى مركزه هذا الموسم.
الأهلي يحتفظ بلاعبى المنتخب الأولمبي حال الوصول لنهائي أفريقيا
كشف مسئولو اتحاد الكرة أن النادى الأهلى طلب، خلال اجتماع الجبلابة والأندية الأخير، الاحتفاظ بجميع لاعبيه الأولمبيين حال التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر له 17 يوليو، خاصة أن هناك أكثر من لاعب من العناصر الأساسية بتشكيل الأهلى، على رأسهم طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، بالإضافة إلى أكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر، ضمن العناصر الرئيسية للمنتخب الأولمبي.
اتحاد الكرة: لن يتم إقامة آخر 5 جولات بالدورى إلا بعد تساوي الفرق بالمباريات
كشف مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أنه لن يتم إقامة آخر خمس جولات فى الدوري الممتاز إلا بعد أن يتساوى جميع فرق الدورى فى عدد المباريات التى خاضها كل فريق إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص.