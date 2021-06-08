7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 7 يونيو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها لجنة تخطيط الأهلى ترحب برحيل مروان محسن وتنتظر العروض الرسمية، سعد سمير يواجه المجهول فى الأهلي الموسم المقبل ، 4 صفقات مرشحة لتدعيم وسط الزمالك حال رحيل فرجاني ساسي .

لجنة تخطيط الأهلى ترحب برحيل مروان محسن وتنتظر العروض الرسمية

رحبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح برحيل مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل عدم حاجة الفريق لجهوده الموسم المقبل، بسبب عدم استغلال الفرص التى حصل عليها اللاعب.

4 صفقات مرشحة لتدعيم وسط الزمالك حال رحيل فرجاني ساسي

بدأ الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، التحرك للبحث عن البديل المناسب للدولى التونسى فرجانى ساسى، الذى أصبح على مقربة من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

الايجيبشن ليج يربك حسابات احتراف أفشة في نهاية الموسم

تسبب عدم وضوح الرؤية بشأن موعد نهاية بطولة الدوري المصرى هذا الموسم فى تقليص فرص احتراف محمد مجدى أفشة صانع العاب الأهلى بنهاية الموسم الجارى، حيث أن الموسم الكروي انتهى في أغلب الدوريات الأوروبية في الشهر الحالى وبدأت الاندية تدرس احتياجاتها من اللاعبين المميزين فيما لايزال الدوري المصرى مستمراً وسط صراع محتدم بين الأهلى والزمالك على حسم اللقب، مما يضع أفشة فى ورطة حال تلقيه عرض مميز للرحيل عن القلعة الحمراء لأحد الدوريات الأوروبية.