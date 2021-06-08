شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريو مصطفى محمد أحدث طرق أفشة لتحقيق حلم الاحتراف في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات الرحيل عن الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة هو الطريقة الوحيدة المتاحة لمحمد مجدي أفشة، صانع ألعاب المارد الأحمر؛ لتحقيق حلمه فى الاحتراف الأوروبي، بنفس السيناريو الذى اتبعه مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، الذى خرج من القلعة البيضاء معارا لصفوف جالاتا سراي التركي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتسبب عدم وضوح الرؤية بشأن موعد نهاية بطولة الدوري المصري هذا الموسم فى تقليص فرص احتراف محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الأهلي، بنهاية الموسم الجارى، حيث إن الموسم الكروي انتهى في أغلب الدوريات الأوروبية في الشهر الحالي، وبدأت الأندية تدرس احتياجاتها من اللاعبين المميزين فيما لا يزال الدوري المصرى مستمرًا وسط صراع محتدم بين الأهلى والزمالك على حسم اللقب، مما يضع أفشة فى ورطة حال تلقيه عرضا مميزا للرحيل عن القلعة الحمراء لأحد الدوريات الأوروبية.

وسبق أن أعلن اتحاد الكرة أن نهاية الدوري المصري هذا الموسم ستكون يوم 26 أغسطس المقبل، أو في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل على أقصى تقدير حال وصول المنتخب الأولمبي إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو، مما يعنى أن أفشة لن يستطع مغادرة الأهلى ومنافسات الدوري الممتاز قائمة، فيما ستكون البطولة الأفريقية قد انتهت، حيث من المقرر أن يقام نهائي دوري الأبطال فى يوليو المقبل، حال صعود المارد الأحمر وتخطيه عقبة الترجى التونسى فى نصف النهائى.

وتسعى الشركة المسئولة عن تسويق أفشة أوروبيا لإحضار عرض أوروبى يليق باسم اللاعب وباسم الأهلى شريطة أن يكون مناسبا للنادى حتى يخرج بالطريقة التى تليق بشعبيته بين جماهير القلعة الحمراء، خاصة أنه أحد أهم اللاعبين فى التشكيلة الحمراء، وسيرفض الأهلي رحيله سوى لعرض كبير لا يرفض.

ويمتد عقد أفشة صاحب الـ25 عاما مع الأهلي إلى 2024، حيث يخوض موسمه الثانى مع المارد الأحمر منذ رحيله عن بيراميدز مقابل مليون يورو.

وشارك أفشة حتى الآن فى 76 مباراة مع الأهلي بمختلف المسابقات وسجل 13 هدفا وصنع 18 تمريرة حاسمة، وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب، كما شارك أفشة فى آخر 8 لقاءات مع منتخب مصر الفراعنة وسجل هدفين، وسجل أفشة مع الأهلى هذا الموسم أربعة أهداف وصنع ثمانية أخرى، كما يعد اللاعب الأكثرتسديداً على المرمى فى دورى الأبطال الأفريقى برصيد 22 تسديدة.