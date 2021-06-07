شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: سأشجع الأهلي ضد الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الاعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أنه سيشجع الأهلي في مباراتيه أمام الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الغندور خلال تصريحات إذاعية في حواره مع أحد الصحفيين التونسيين: «سأشجع الأهلي ضد الترجي في نصف النهائي الأفريقي».

وواصل الغندور حديثه لصحفي تونس: «سبب تشجيعي للاهلي ليس فوز الترجي على الزمالك في المجموعات ولكن بسبب عدم اللعب بنزاهة أمام مولودية الجزائر».

ويلعب الأهلي أمام الترجي يومي 19 و 26 من يونيو الجاري بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.